Mit dem Sächsischen Jugendjournalismuspreis ist in diesem Jahr eine Leipzigerin ausgezeichnet worden. Für ihren Text „ Mobbing ist kein Spaß, Mobbing ist Gewalt“ gab es für Lia Cherkaskyy vom Leibniz-Gymnasium in der Altersklasse der 11- bis 14-Jährigen den ersten Platz und die goldene Feder. Für die 14-Jährige, die für die „Leibnizer Volkszeitung“ schreibt, eine Überraschung.

Aufgrund der aktuellen Umstände fand die Preisverleihung dieser Tage nur via Stream statt. Verfolgt hat Lia sie nicht. „Ich war gerade mit meinen Freunden unterwegs. Das kam dann in einer WhatsApp.“ Und ganz unerwartet für die junge Gymnasiastin, denn für die Zeitung eingeplant sei ihr Gewinnerstück eigentlich nicht gewesen, wie sie erzählt.

Von Anfang an dabei

Erst zwei Jahre alt ist die Leibnizer Volkszeitung. Lia ist von Anfang mit dabei. Die Idee zur Gründung des Blattes kam von einer Lehrerin, die Regie liegt bei den jungen Leuten. Themenfindung und Recherche, das Schreiben und Layouten: All das liege in den Händen der Schüler, erläutert Lia. Schon im vergangenen Jahr nahm die „Leibnizer Volkszeitung“ am Jugendjournalismus-Wettbewerb teil, gewann aber nichts. Mitgenommen hat Lia aber trotzdem etwas. „Die anderen Zeitungen und die Workshops waren eine gute Inspiration“, erzählt sie. Beispielsweise in Sachen Layout. Und das sei auch der Grund, warum es ihren Sieger-Text gibt, sagt sie. Sie schreibe nicht nur, sondern baue die Zeitung auch zusammen. Auch bei der vorangegangenen Ausgabe. Dabei fiel auf: Eine Seite ist noch frei. Kurzerhand schrieb Lia den Artikel dafür selber. „Bevor ich den Beitrag verfasst habe, hatten wir in der Schule einen Vortrag zum Thema“, schildert sie.

In ihrem Artikel geht Lia auf die vermeintlichen Gründe des Mobbings ein und klärt auf. Sie schreibt über Anlaufstellen für Betroffene an ihrer Schule und gibt Fallbeispiele. Dazu macht sie eine anonyme Mitschülerbefragung und baut diese in ihren Artikel ein.

Noch ein Sieger aus Leipzig

„Themen, die mit Ausgrenzung, Rassismus und Mobbing zu tun haben, liegen mir am Herzen“, betont die Achtklässlerin. Genauso wie der Jury des Jugendjournalismuspreises: Für die sind Schülerzeitungen ein „Sprachrohr der Jugend und Element einer demokratischen Schulkultur“. Der Jugendjournalismuspreis im Freistaat wolle den Drang der Neugier unterstützen und aktiv fördern, heißt es.

Vergeben wird der Preis vom eingetragenen Verein Jugendpresse Sachsen. In diesem Jahr wurden insgesamt 25 Auszeichnungen vergeben, ausgewählt aus 75 Einreichungen.

Für Lia gab es neben der goldenen Feder einen kleinen Geldpreis. Der gehe an die Redaktion, stellt sie klar. Die besteht aus rund zehn Mitgliedern. Von der ersten bis zu zwölften Klasse: Jeder darf mitmachen. Jede Ausgabe steht unter einem neuen Motto, die Texte dürfen frei gewählt werden.

Übrigens: Noch eine Auszeichnung ging nach Leipzig. In der Kategorie Grundschulen gab es für die Schülerzeitung des Forum Thomanum nach einem zweiten Platz im Vorjahr dieses Mal die goldene Feder.

Von Vanessa Gregor