Säckeweise Drogen im Kofferraum – Prozess in Leipzig

Leipzig

Als der Kofferraum des weißen Mercedes aufklappte und zwei Müllsäcke voller Drogen zum Vorschein kamen, klickten die Handschellen: Nach der spektakulären Festnahme von mutmaßlichen Drogendealernim Mai vorigen Jahres vor einer Shisha-Bar in der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße hat am Montag am Landgericht der Prozess begonnen. Die drei angeklagten Syrer Kathab H. (23), Abdelkarim A. (22) und Mohamed T. (27) legten knappe Geständnisse ab, nachdem ihnen das Gericht Strafobergrenzen garantiert hatte.

Konspirative Sprache

Drei Monate lang waren Ermittler des Leipziger Rauschgiftkommissariats der Drogenbande auf der Spur. Sie zapften Telefone an und verfolgten, wie konspirativ die Verdächtigen miteinander kommunizierten. Wenn es um „Sachen“ ging, war Marihuana gemeint, bei „Salz“ war es Crystal, mit „Stückzahl“ waren Kilogrammangaben gemeint. „Wir wussten allerdings nicht, wo die Betäubungsmittel gelagert waren“, berichtete der Ermittlungsführer der Kripo zum Prozessauftakt.

Angeklagter Kathab H. Quelle: Kempner

Im Zuge der monatelangen Observation geriet auch ein Mietshaus in der Volkmarsdorfer Schützenhausstraße ins Visier, in dem zu dieser Zeit der Angeklagte Mohamed T. wohnte. Nach Erkenntnissen der Ermittler fuhren Kathab H. und Abdelkarim A. am 9. Mai 2019 hierher. Sie parkten den Mercedes so, dass die vor dem Haus postierten Beamten nicht sehen konnten, was in den Kofferraum geladen wurde, erinnerte sich der Chefermittler vor Gericht. Daher sei der geplante Zugriff aufgeschoben worden. Stattdessen folgte die Polizei dem verdächtigen Wagen in die Karl-Liebknecht-Straße.

Angeklagter Abdelkarim A. Quelle: Kempner

Als hier gegen 13.15 Uhr die zwei blauen Säcke mit illegalem Rauschgift zwischengelagert werden sollten, schlugen die Beamten zu. Neben den beiden mutmaßlichen Drogenkurieren nahmen sie auch zwei aus der Türkei stammende Männer fest, die damals Betreiber der noch im Ausbau befindlichen Bar waren. Beide versicherten laut Polizei, mit der ganzen Sache nichts zu tun zu haben, sodass sie wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurden – kein dringender Tatverdacht. Die Syrer kamen indes in Untersuchungshaft, verteilt auf drei Justizvollzugsanstalten in Sachsen.

Angeklagter Mohamed T. Quelle: Kempner

Wie sich herausstellte, befanden sich in dem Mercedes knapp zehn Kilogramm Marihuana. Weitere 17 Kilogramm des Rauschgifts sowie gut 56 Gramm Kokain stellte die Polizei in der Wohnung in der Schützenhausstraße sicher. Für die Ermittlungsbehörden war der Fall ein Beleg dafür, „dass Leipzig weiterhin der Hotspot für Rauschgifthandel in Mitteldeutschland ist“, wie es in einer Mitteilung damals hieß. Allerdings: Das beschlagnahmte Marihuana hatte nach Gerichtsangaben nur einen unterdurchschnittlichen Wirkstoffgehalt, war offenbar überlagert und teilweise verschimmelt.

Droge Nummer eins

Cannabis-Produkte sind, gemessen an der Zahl der registrierten Delikte die Droge Nummer eins in der Stadt. Im Jahr 2018 gab es 1744 derartige Fälle. Bei Metamphetamin (Crystal) wurden 549 Straftaten erfasst.

Sollte es zu einer Verurteilung kommen, haben die Angeklagten mit Haftstrafen zwischen drei und etwas mehr als vier Jahren zu rechnen. Die zuständige 6. Strafkammer hatte ihnen bestimmte Strafrahmen in Aussicht gestellt, sofern sie glaubhafte Geständnisse ablegen. Für den Prozess sind noch zwei Verhandlungstermine bis Ende Januar geplant.

Von Frank Döring