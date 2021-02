Leipzig

Die Stadt Leipzig warnt aktuell vor einer hohen Feinstaubbelastung. Sport und körperliche Anstrengung im Freien sollten deswegen vermieden werden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Grund für die erhöhten Werte sei das aktuell auftretende Wetterphänomen des Saharastaubs, das vermutlich am Freitag abklinge.

Laut Sächsischem Landesumweltamt lag die Feinstaubbelastung seit Mittwochnachmittag über 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das ist der Grenzwert für das Tagesmittel der Konzentration. Am Dienstag wurde diese Grenze ebenfalls zwischen 8 Uhr und Mitternacht übertreten. Gesetzlich ist eine Überschreitung an maximal 35 Tagen im Jahr erlaubt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt den Angaben nach eine Begrenzung auf drei Tage pro Jahr.

Saharastaub nicht Ursache für orangen Himmel über Leipzig

Ursache für das Wetterphänomen ist eine Südwestströmung, die über Europa zieht. In der marokkanisch-algerischen Sahara wird der Staub aufgewirbelt und mit der Strömung über Frankreich hinweg bis nach Deutschland geweht, erklärt Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Die Sonne wirkt dadurch allerdings nicht wie oft vermutet besonders orange. „Dass Saharastaub spektakuläre, farbige Sonnenauf- und -untergänge verursacht, ist ein weit verbreiteter Irrtum. Dafür sind die Staubpartikel schlicht zu groß“, sagte Ulla Wandinger vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig. Wegen der staubigen Luft wirke die Sonne sogar eher blass, weil mehr farbige Lichtanteile herausgefiltert würden.

In welchen Farben der sich Sonnenauf- und Sonnenuntergang zeigen, hänge von der Art der Partikel und der Wolken ab, die sich gleichzeitig in der Atmosphäre befinden. Auch die Verteilung der verschiedenen Höhenschichten spiele eine Rolle, erklärte Wandinger.

Von jhz