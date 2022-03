Saharastaub über Leipzig: Farbspiel am Himmel – Blutregen erwartet

Leipzig

Über ein ungewöhnlichen Morgenhimmel konnten sich am Donnerstag die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen freuen. Saharastaub färbte den Himmel in zahlreichen Gebieten gelblich-rot. Im Laufe des Tages wird zunehmender Regen die Luft aber wieder reinigen und die Staubpartikel zu Boden drücken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag in Leipzig. Damit werde das Phänomen am Freitag in den drei Bundesländern wohl nicht mehr zu sehen sein.

Das Farbenspiel entsteht dadurch, dass bodennahe Turbulenzen gewaltige Mengen Sand in der Wüste Nordafrikas aufwirbeln. Die Partikel steigen bis zu fünf Kilometer in die Atmosphäre und können dort bis zu einem halben Jahr schweben. Bei gewissen Wetterlagen wird der Staub dann innerhalb weniger Tage bis nach Mitteleuropa gepustet - vor allem zwischen März und Juni sowie Oktober und November. Das passiert zwischen fünf und 15 Mal im Jahr.

Von RND/dpa