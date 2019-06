Leipzig

Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, kommt kommende Woche nach Leipzig. Wie der hiesige Stadtverband der Partei am Donnerstag mitteilte, werde die 49-Jährige am Mittwoch, dem 26. Juni, auf dem Markt auftreten. Dort findet ab 19 Uhr eine Kundgebung unter dem Motto „Für eine soziale Politik!“ statt.

Als musikalischer Gast spielt dabei die Leipziger Band Karussel auf.

Wagenknecht soll als Hauptrednerin auftreten. „Alle Leipzigerinnen und Leipziger sind zu diesem politischen Höhepunkt herzlich eingeladen“, teilte Adam Bednarsky, Vorsitzender der Leipziger Linken und Moderator der Veranstaltung, im Zuge der Ankündigung mit. „Mit der Kundgebung wollen wir unmittelbar an den Wahlsieg am 26. Mai anknüpfen und ein weiteres starkes Zeichen in unserem konsequenten Kampf für soziale Gerechtigkeit und Frieden setzen.“

Bereits im Februar war ein Auftritt Wagenknechts in Leipzig geplant. Damals lud die von ihr mitinitiierte Bewegung „Aufstehen“ zur Diskussion in den Felsenkeller. Wagenknecht musste jedoch aus gesundheitlichen Gründen absagen.

