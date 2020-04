Leipzig

Die Winterpause ist vorbei: Mitarbeiter der Stadtreinigung haben am Mittwoch den Mendebrunnen vor dem Leipziger Gewandhaus wieder angeschlossen. Wie das Amt für Gewässer mitteilt werden nun nach und nach auch die anderen Brunnen in der Messestadt in Betrieb genommen. In den vergangenen Tagen wurden die Anlagen von Schmutz und Laub befreit.

Insgesamt handelt es sich um 19 Anlagen. Die Inbetriebnahme der Wasserfontäne vor der Oper und des Brunnens vor der Thomaskirche verzögen sich noch wegen technischer Defekte. Ein externer Gutachter wurde hinzugezogen, hieß es.

Anzeige

Stadtreinigungs-Mitarbeiter Christian Kant (39) fischt mit einem Kescher nach Verunreinigungen in Leipzigs größtem Brunnen, dem Mendebrunnen auf dem Augustusplatz. Quelle: Christian Modla

Weitere LVZ+ Artikel

Im vergangenen Jahr kostete der Brunnenbetrieb der Stadtverwaltung insgesamt ungefähr 220.000 Euro. Deswegen sucht das Gewässeramt Brunnenpaten, die für die Wasserspiele spenden.

Von tsa