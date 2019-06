Leipzig

Es ist eine fast vergessene Musiktradition: „Immer lustig bei den Bechers Freuden, wenn harmonisch erklingen die Saiten“ hieß ein preisgekrönter Titel, der 1897 eigens für die Sächsisch-Thüringische Industrie- und Gewerbeausstellung in Leipzig komponiert worden war. Das Musikpavillon-Salonorchester Thomas Krause hat drei überlieferte Märsche aus dem Musikwettbewerb von 1897, die bislang im Archiv nur als Pianoforte-Version vorlagen, neu arrangiert. Aufgeführt werden sie am Pfingstmontag (10. Juni 2019) bei ihrem Konzert im Musikpavillon im Clara-Zetkin-Park. Das Salonorchester hat Thomas Krause, der im Orchester der Musikalischen Komödie Geige spielt, gemeinsam mit neun Kollegen des Hauses gegründet. Die tolle Atmosphäre im Park – die Zuhörer sitzen entspannt im Grünen – lade förmlich dazu ein, sagt er. Das Musikpavillon-Salonorchester Thomas Krause spielt am Pfingstmontag ab 15 Uhr leichte Muse aus Operette, Oper und Musical.

Musikpavillon erinnert an Traditionen

Der Musikpavillon, in dem am Wochenende regelmäßig zum Kaffee aufgespielt wird, versteht sich in der Tradition der Gewerbeschau. Neben dem Vergnügungsviertel war bei der Ausstellung auch das Kneipenviertel auf dem Gelände des heutigen Clara-Zetkin-Parks ein beliebtes Ausflugsziel. Über 2,4 Millionen Besucher erlebten viele Bars, Kneipen, Restaurants und allerlei Vergnügungsstätten. „Vom Vaudeville-Theater über Singspielstätten bis hin zur Zweitspielstätte vom Krystallpalast-Varieté und zum eigenen Ausstellungsorchester war das Angebot vielfältig“, sagt Mike Demmig, der das Programm für den Musikpavillon organisiert. Auf dem Gelände der Gewerbeschau fanden viele Illuminationen und kleine wie große Veranstaltungen, Wettbewerbe, Jahrestreffen und Kongresse statt.

Projekt im Jahr der Industriekultur geplant

Demmig kämpft dafür, angemessen an die großen Kulturtraditionen im Park zu erinnern. Er hat sogar eine Petition an den Stadtrat eingereicht. Daraufhin hatte dieser beschlossen, dass dies 2020 – im Jahr der Industriekultur – erfolgen soll. Wie, dazu soll das städtische Kulturdezernat im Herbst 2019 einen Vorschlag unterbreiten. Den Musikpavillon in seiner heutigen Form gibt es übrigens seit 1912.

Von Mathias Orbeck