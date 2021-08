Leipzig

Bürokaufmann Alexander Smoljanovic kann es kaum fassen. Als er in dieser Woche in einem Leipziger Gewerbegebiet auf seiner Suche eine ganz besondere Leuchte entdeckt, ist es um ihn geschehen. Der 22-Jährige aus Wanzleben in Sachsen-Anhalt strahlt mit der Sonne um die Wette und plappert ohne Punkt und Komma drauf los. Das Objekt seiner Begierde ist eine DDR-Straßenlaterne vom Typ BG2.

Verrückter Sammler

Wer ist der junge Mann, der 1999 in Sachsen-Anhalt zur Welt kam und derzeit Jagd auf alte Straßenlaternen macht, um diese vor dem Aus zu retten? „Es gibt noch viel verrücktere Sammler als mich. Leute, die 3000 Teddybären, Seilbahngondeln oder Waschmaschinen aufbewahren“, rechtfertigt sich Alexander schmunzelnd. Eigentlich ist er bekannt dafür, dass er Mülltonnen sammelt. Natürlich nur solche, die es nicht mehr gibt oder Modelle von Herstellern, die insolvent gegangen sind. „Würde ich alle sammeln, dann bräuchte ich einen Lagerraum in der Größe der Allianz-Arena“, sagt er weiter.

Geschichte bewahren

Seit einiger Zeit kommt Alexander an schwarzen, kastenförmigen DDR-Straßenlaternen des ehemaligen VEB Leuchtenbau Leipzig nicht mehr vorbei, ohne sie in sein Herz zu schließen. „In meiner Heimatstadt hat man 2020 die letzten DDR-Leuchten von der Straße entfernt – obwohl sie noch funktionierten. Ersetzt durch LED-Leuchten. An einem 40 Jahre alten Mast ist das für mich nicht stimmig“, blutet dem jungen Mann das Herz. „Ich will Geschichte bewahren und erhalten“, erklärt er seine Sammelleidenschaft. Im Internet sei er auf ein Forum mit über 100 Gleichgesinnten gestoßen, die seine Liebe zu Leuchten teilen. Seine Liebhaberstücke spürt er im Kleinanzeigenportal im Internet oder bei Facebook auf. Fündig geworden ist er bisher in Berlin, Magdeburg, Dessau und Halle. „Der Anblick ist für mich der Wahnsinn“, sagt er lachend und hält kurz inne.

„Die blaue Mauritius unter den Leuchten“

Die Sammlerstücke, insgesamt acht Leuchtkästen des ehemaligen Leipziger Traditionsunternehmens in den Baugrößen 0 und 1, lagern in einem ehemaligen Eisenwarenladen – neben den 90 gesammelten Mülltonnen. Das Geschäft hatte seine Großmutter bis 1999 geführt, heute lebt die Familie in dem Haus. „Einzig die passenden Gestelle für die Wände fehlen mir noch. Und wenn ich mal umziehen sollte, kann ich die Laternen zur Not in die Tonnen packen“, lacht der Jungspund. Und schon ist er wieder in Gedanken an seine „blaue Mauritius unter den Leuchten“, wie er die schwarzen Narva-Leuchtkörper nennt. Ihm fehle lediglich noch die BG2 in seiner Schatztruhe. „Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass es sogar zwei Versionen gibt. Einen Vorgänger in Schwarz und den Nachfolger, der 1989-90 gebaut wurde, mit einem Gehäuse aus Glasfaserkunststoff.“

Wie durch ein Wunder erfuhr der Sammler zu Wochenbeginn, dass in einem alten Leipziger Industriegebiet in der Nähe des Hupfeldcenters eine solche „BG2“-Rarität von einem französischen Fotografen gesichtet und fotografiert worden war. Innerhalb von 24 Stunden kam die Geschichte ins Rollen. „Am Morgen ist mir das Herz fast in die Hose gerutscht, als ich eine Firma auf dem Gelände anrief und mir gesagt wurde, dass die Halle mit der Laterne schon abgerissen wurde“, erzählt Alexander ohne Luft zu holen.

Eigentümer gesucht

Der Krimi ging in die nächste Runde. Nach der Arbeit schwang sich der Bürokaufmann in sein gelbes Auto und fuhr schnurstracks in die Messestadt. Er fand besagte Industriehalle mit dem Objekt seiner Begierde in der Gutenbergstraße. Ein englischsprachiger Nachbar erzählte ihm von Autoschraubern, die vor ein paar Wochen fluchtartig ihr Domizil verlassen hätten und seitdem nicht mehr aufgetaucht wären. „Es ist ein bisschen ärgerlich, die Lampe direkt vor der Nase zu haben und nicht zugreifen zu können. Aber ich will mich nicht strafbar machen.“

Das ist das Objekt seiner Begierde – eine DDR-Straßenlaterne BG2, Baujahr 1989/90. Quelle: André Kempner

Deshalb sein Aufruf an alle LVZ-Leserinnen und Leser sowie die lvz.de-User: Wer kennt den Eigentümer dieser Lagerhalle? Bitte nur sachdienliche Hinweise per E-Mail an boerdeaner@gmail.com

Der 22-jährige Sammler sucht den Eigentümer der Lagerhalle in der Nähe des Hupfeldcenters in Leipzig-Lindenau (Abbildung rechts). Quelle: André Kempner

Prämie für Nachfolger-Modell

Zur Rettung der DDR-Straßenlaterne des Nachfolger-Modells BG2 lobt Alexander Smoljanovic eine Prämie von 100 Euro aus. Also: Sollten Sie einen solchen leuchtenden Schatz in Ihrem Keller oder Schuppen haben, dann melden Sie sich gerne bei dem Sammler.

