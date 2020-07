Samstagsmarkt in Leipzig-Plagwitz: „Raus aufs Feld“ bietet Ausflüge zu regionalen Produzenten an

Leipzig

Unter dem Titel „Raus aufs Feld“ hat das Team des Samstagsmarktes in Plagwitz ein spezielles Sommerprogramm auf die Beine gestellt. Interessenten können an Terminen im August und September jene Betriebe besuchen und besichtigen, deren Produkte er an den Marktständen kauft – und gleichzeitig die idyllische Region erkunden.

Fünf verschiedene Höfe nehmen an dem Programm teil. Der Betrieb „Ernte Mich“ in der Großpösnaer Straße 71 bietet für den 13. August einen Rundgang durch den Permakulturgarten an. Von 17 bis 19 Uhr können Besucher Nischen für kleine Tiere ebenso erkunden wie den üppigen Mischkultur-Garten und die weite Streuobstwiese. Der Besuch ist kostenfrei und Naschen erlaubt. Anmeldungen sind möglich per Mail an info@erntemich.de.

Wandertour mit Verkostung

Der Caprinenhof lädt am 16. August zu einer Querfeldwiese-Tour: Geplant ist ab 10 Uhr eine Wanderung mit Ziegenkäse- und Weinverkostung, Naschen auf der Streuobstwiese und weiteren Highlights. Treffpunkt ist das Kloster Sornzig in Mügeln, Klosterstraße 16. Der Ausflug kostet 40 Euro pro Person, anmelden und informieren kann man sich per Mail an querfeldwiese@gmx.de oder telefonisch unter 0177 239 8175.

Der Hof „Elbweiderind“ veranstaltet am 22. August eine kleine Wanderung entlang der Elbweiden zu Mutterkuhherde, Kälbern, Deckbullen und Wacheseln von 13 bis 16 Uhr – inklusive Picknick im Grünen mit Rinder-Spezialitäten. Treffpunkt ist am Schlosspark 9 in Pülswerda. Zur Deckung der Unkosten sind freiwillige Beträge willkommen. Anmeldungen mit Name und Teilnehmerzahl gehen an info@hereford-graditz.de oder unter der Nummer 0151 65144478.

Gartenführung bei Erna Primula

Erna Primula plant für den 12. September einen Tag der offenen Gärtnerei von 14 bis 17.30 Uhr. Auf dem Areal in der Oststraße 115 gibt es 15 Uhr eine Gartenführung, dazu einen kleinen Hofverkauf, Getränke, Snacks und Kuchen. Eine Anmeldung ist hier nicht nötig und der Eintritt frei.

Der Ziegenhof Schleckweda wiederum organisiert am 13. September einen Tag des offenen Hofes von 14 bis 18 Uhr, inklusive Hofführung um 15 Uhr; das Café und der Laden sind geöffnet. Anmelden kann man sich unter info@ziegenhof-schleckweda.de.

Am 19. September folgt das Gut Waldland mit einer Hofführung zu Kühen und Hühnern von 11 bis 14 Uhr. Es gibt Gegrilltes und einen Verkaufsstand – zu finden über die Ausschilderung am Schloss Dahlen. Das Angebot ist kostenlos, es ist keine Anmeldung nötig.

Der hinter dem Projekt stehende Samstagsmarkt wurde vor knapp einem Jahr in der Markranstädter Straße 8 eröffnet und bietet ausschließlich regionale Erzeugnisse von Gemüse und Obst über Käse und Fleisch.

Von Mark Daniel