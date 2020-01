Saniertes Kommandanten-Wohnhaus am Macherner Stasi-Bunker eröffnet

Machern

Der Osten Deutschlands ist um eine Stätte der Erinnerung an 41 Jahre DDR reicher: Am Macherner Stasi-Bunker wurde am Freitag das denkmalgerecht sanierte ehemalige Wohngebäude des Kommandanten der geheimen Ausweichführungsstelle des Leipziger Stasi-Chefs samt Dauerausstellung zur Krisen- und Kriegsfallplanung der Öffentlichkeit übergeben. Denkmalgerecht saniert bedeutet unter anderem, dass der Architekt von der originalen Bausubstanz so viel wie möglich zu erhalten versucht hat, wovon unter anderem eine Holztür zum Kellergeschoss, schwarze Kunststoff-Fenstergriffe sowie zum Teil über Putz verlegte elektrische Leitungen zeugen.

Möglich wurde die Sanierung nach dem Abschluss von sich über mehrere Jahre hinziehenden Verhandlungen, in deren Ergebnis die Immobilie in den Besitz des Landkreises Leipzig ging. Dieser stellte 100.000 Euro aus dem Fonds des Kulturraumes Leipziger Raum für die Sanierung zur Verfügung, die ein Gesamtvolumen von über 200.000 Euro umfasst. Deshalb, betonte Landrat Henry Graichen ( CDU), weil der Bunker in Kombination mit der Leipziger Stasi-Zentrale ein einmaliges historisches Ensemble darstelle. „Authentischer lässt sich für die junge Generation die Geschichte nicht vermitteln“, so Graichen, der dem Bürgerkomitee Leipzig ausdrücklich für die Projektentwicklung wie für das Besuchermanagement an dem 1996 offiziell eröffneten Museum dankte. „Immerhin finden im Jahr 5000 bis 6000 Besucher den Weg hierher, und wir sollten dafür sorgen, dass insbesondere die Zahl junger Menschen zunimmt.“

Warum, dies verdeutlichte der Leiter des Museums in der „Runden Ecke“, Tobias Hollitzer. „Dass die Stasi die DDR-Bürger überwacht, dass sie ihre Briefe geöffnet und Geruchsproben genommen hat, dies und noch viel mehr war bekannt, als wir 1989 die Türen ihrer Zentrale öffneten. Dass sie aber eine verbunkerte Führungsstelle unterhielt, das war schockierend.“ Jene in Machern war eine von 15, und sie ist heute die einzige für die Öffentlichkeit zugängliche. Für die CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf ist dies ein Grund mehr, warum der jetzt abgeschlossenen Sanierung des Kommandanten-Wohnhauses umso größere Bedeutung zukommt. „Jeder, der in der DDR geboren wurde und in ihr aufwuchs, kann sicherlich etwas Schönes über diese Zeit berichten. Aber wir sollten darüber niemals die andere Seite der DDR vergessen, die im Macherner Museum für die Nachwelt erhalten geblieben ist.“

