Rostock/Leipzig

Am frühen Donnerstagmorgen herrscht auf dem Betriebshof der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) schon reichlich Trubel: Mehrere Männer, ausgestattet mit professionellen Arbeitshandschuhen und gelben sowie orangen Warnwesten, laufen um eine blaue Bahn, die auf einem Tieflader liegt, herum. Aus dem Transportwagen hängen zentimeterdicke Kabel und Stahlketten. Immer wieder zurrt einer der Mitarbeiter daran oder zieht mit einer Zange fest, was noch lose ist. In regelmäßigen Abständen fegt deshalb ein lautstarkes Knarren über das Gelände.

Was hier passiert, gilt als Startschuss eines umfangreichen Modernisierungsprogramms: Die erste von zehn Straßenbahnen des Typs 6N1 wird auf ihre Reise nach Leipzig zur Sanierung vorbereitet. Dort kümmert sich die Firma IFTEC GmbH & Co KG, die für den Auftrag in der Vergangenheit eine Ausschreibung gewonnen hat, um die Instandsetzung. Das Ziel: die Bahnen für weitere zehn Jahre im Betrieb fit machen.

Jede Sanierung in Sachsen kostet das Nahverkehrsunternehmen rund 1,1 Millionen Euro – das ist wesentlich günstiger als eine Neuanschaffung, die das Programm aber ebenfalls beinhaltet. Mit den 28 zusätzlich erkauften Modellen investiert die RSAG mehr als 100 Millionen Euro.

„Restnutzungsdauer wäre nicht machbar ohne Maßnahmen“

Das ist anlässlich des Zustands der Fahrzeuge nötig: Bereits seit 1994 rollen die Bahnen durch Rostock. Sie haben bei Wind und Wetter Hunderttausende Kilometer zurückgelegt. Das hinterlässt Spuren – durchgerostete Bleche und Böden sowie Schäden an den Metallrahmen. „Sie sind zwar noch im verkehrs- und betriebssicheren Zustand, keine Frage“, sagt Thomas Fittkau, Leiter der Instandsetzung der RSAG. „Die Restnutzungsdauer wäre aber nicht schaffbar ohne zusätzliche Maßnahmen.“

Darum Schwerlasttransport statt Schienentransport

Dass die Bahnen noch fahrtüchtig sind, stellen sie bei der Verladung auf den Schwerlasttransporter unter Beweis: Innerhalb weniger Minuten rollt der Waggon auf den Tieflader – natürlich mit geringer Geschwindigkeit und unter dem ständigen Blick der Beschäftigten. Sie prüfen ununterbrochen, ob die Räder tatsächlich über die schmalen Schienen auf die Rampe fahren.

Dass die Bahnen nicht über die Schiene nach Leipzig zu ihrer Sanierung fahren, sondern über die Autobahn, ist laut Thomas Fittkau seit Jahrzehnten Tradition. Dahinter steckt allerdings eine Menge Bürokratie: „Bei einem Schwertransport mit Überlänge ist ein Genehmigungsverfahren nötig.“ Und dieses Verfahren ist aufwendig: Der Auftragnehmer – in diesem Fall die IFTEC GmbH – stellt gemeinsam mit der Spedition einen Antrag an jedes Bundesland, das durchquert wird.

Eine Straßenbahn vom Typ 6N1 ist am Donnerstagmorgen auf dem Betriebsgelände der Rostocker Straßenbahn-AG für den Transport verladen worden. Begleitfahrer Marco Geidel (l.) und RSAG-Teamleiter Thomas Fittkau überwachen den Vorgang. Quelle: Ove Arscholl

Den Transport übernehmen speziell geschulte Fahrer. Einer von ihnen ist Sebastian Georg von der Spedition Bender. Bahnen auf einem Tieflader durch die Republik zu fahren, ist für den 41-jährigen Fahrer quasi Alltag. Er hat schon einige sanierungsbedürftige Bahnen „aus sämtlichen Ecken Deutschlands“ nach Leipzig gebracht. Daher weiß er auch genau, worauf er zu achten hat: „Wichtig ist vor allem, dass man an Ecken und Kurven wegen der Überlänge nicht hängen bleibt.“ Die Strecke über Rostock West und die Autobahn 20 Richtung Lübeck sei aber recht unproblematisch, auch wenn es sich um eine „große Runde durch Deutschland“ handelt.

Besonderer Check-Up in Leipzig

Kommen die Rostocker Straßenbahnen in Leipzig an, stellen sie sich einem Check-up der besonderen Art: Sie werden komplett zerlegt. Schwerpunkt für das Team um Thomas Fittkau ist die Karosserie: „Dort sind viele Teile so in Mitleidenschaft gezogen, dass sie ersetzt werden.“ Darüber hinaus plant die RSAG, das Innen- und Außendesign anzupassen. Es wird weniger Blau sichtbar sein, dafür kommt „eine andere Farbe“ hinzu, so das Unternehmen.

Dort, wo die Fahrgäste sich aufhalten, werden demnach Fußbodenbereich und Seitenwände erneuert, auch USB-Anschlüsse werden nachgerüstet. „Zweiter Schwerpunkt ist die Fahrgastinformation“, sagt der Instandsetzungsleiter. Sie wird laut Plan der Ausstattung in den Bussen ähneln: Neue Doppelmonitore sind vorgesehen, dazu kommen optische Anzeigen im Außenbereich der Türen, sodass Fahrgäste künftig erkennen, ob ein Öffnen der Tür noch möglich ist oder nicht. „Am Ende werden es aber die gleichen Bahnen bleiben“, scherzt Thomas Fittkau.

Bildergalerie: Mit dem Schwerlasttransport nach Leipzig

Zur Galerie Wenn die Bahn nicht mehr selbst fährt, sondern mittels Schwertransport durch das Land reist, steht eine Sanierung an: Die Rostocker Straßenbahn AG erneuert zehn Fahrzeuge vom Typ 6N1 – und schickt sie dafür nach Leipzig. Die OZ war beim Verladen der ersten Bahn dabei.

Der Weg zum neuen Design ist allerdings noch weit: Die tonnenschwere Bahn liegt regungslos auf dem Schwertransporter. Zwar sitzt sie mittlerweile dank sämtlicher Ketten und Knoten fest, damit ist die Arbeit für die Mitarbeiter des Nahverkehrsunternehmens und der Spedition jedoch noch nicht getan. „Hier rüber!“, ruft Sebastian Georg seinem Kollegen Marco Geidel zu, als er am Ende der schmalen, dafür aber langen roten Rampe steht, um sie wieder einzufahren. Dann lehnen sich die Männer mit ihrem gesamten Körpergewicht dagegen.

Wie eine Duschwand klappen sie die Auffahrt zum Tieflader wieder ein, Stück für Stück. Das Einrasten ist deutlich hörbar. Dann ist die Bahn zwar fertig für ihren Transport nach Sachsen. Bis dahin vergehen aber noch einige Stunden: Erst um 22 Uhr verlässt das Fahrzeug den Betriebshof an der Hamburger Straße. Tagsüber sind solche Touren nämlich untersagt.

Bis 2024 kehren alle Bahnen aus Leipzig zurück

Die Bahn, die an diesem Tag den Betriebshof in der Hamburger Straße in Richtung Sachsen verlässt, wird neben dem Fahrzeug, das im Mai 2022 abtransportiert wird, als Prototyp betrachtet. Deshalb ist es ein Abschied auf längere Zeit: Die beiden Bahnen werden etwa ein Jahr lang in Leipzig saniert. „Da müssen die Techniker schauen, wie lange sie für die einzelnen Arbeitsschritte brauchen“, so die RSAG.

Bei den übrigen acht Bahnen geht das laut Plan schneller – und dauert nur etwa vier Monate. Das Team geht hierbei systematisch vor. Denn insgesamt verfügt die RSAG zwar über 53 Straßenbahnen, 41 von ihnen werden aber für den täglichen Linienverkehr in Rostock benötigt, ebenso wie die Reservemodelle. Bis 2024 soll die Sanierung aller betroffenen Fahrzeuge in Leipzig abgeschlossen sein.

Anmerkung der Redaktion: Die Originalfassung des Artikels entstand bei der Ostsee-Zeitung.

Von Jessica Orlowicz