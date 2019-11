Satirepartei will Kleintiersteuer in Leipzig einführen

Leipzig

Viele haben es schon erlebt: Da kackt eine Katze in die Grünpflanze, die im Sommer im Garten steht. Das ist ebenso schlimm, wie die Hinterlassenschaften auf den Gehwegen, die die bellenden Vierbeiner hinterlassen, wenn Herrchen oder Frauchen nicht darauf achten. Das scheint auch Leipzigs Neu-Stadtrat Marcus Weiss (Die Partei) mächtig aufs Gemüt zu gehen. Er fragt sich, warum nicht alle Haustiere gleich behandelt werden?

Katzenbesitzer sollen zur Kasse gebeten werden

Für den Stadtrat, der sich wie sein Kollege Thomas Kumbernuß der Fraktion Die Linke angeschlossen hat, ist „jede Haustierhaltung“ ohnehin „Zeichen eines hedonistischen Strebens“. Und in ihren ökologischen Auswirkungen, so argumentiert Weiss, gebe es zwischen Hund, Katze und Vogelspinne kaum Unterschiede. Denn Katzen plündern Vogelnester, machen in Sandkästen ... Was folgt daraus? Auch Katzenbesitzer sollen künftig zur Kasse gebeten werden.

Eine Mehrheit im Stadtrat ist fraglich

Deshalb beantragt er im Stadtrat, die Hundesteuersatzung in eine allgemeine Haus- und Kleintiersteuersatzung umzuwandeln. Zumindest soll die Verwaltungsspitze einen Vorschlag erarbeiten. Was in sozialen Netzwerken alsbald zur Frage führte, ob er „einen Clown gefrühstückt hat“. Wie dem auch sei: Die Aquarienbesitzer zittern schon. Und der Stadtrat muss sich mit dem Antrag beschäftigen. Eine Mehrheit dafür ist aber ebenso fraglich wie für das Bestreben der Satirepartei, Leipzig aus dem Freistaat Sachsen herauszulösen.

Von M.O.