Leipzig

Eine alte Couch wird auf dem Bürgersteig in der Schenkendorfstraße entsorgt, dabei ist der Wertstoffhof Lößniger Straße nur wenige Meter entfernt. Mehrere Heizkörper, Türen, Gartengerät und Regentonnen liegen seitlich eines Plattenweges zur Louise-Otto-Peters-Allee. „Fahrradleichen“ – also abgestellte Teile mit kaputten Reifen – sind fast überall in der Stadt zu finden. Auf dem Spielplatz in der Uhlandstraße sind die Mülleimer übervoll, der Spielsand verdreckt mit Kot und Zigarettenstummel. Das sind nur einige Beispiele der letzten Tage, die auf dem neuen Mängelmelder der Stadt Leipzig zu finden sind.

Ob Abfälle in Parks, defekte Bänke, Hundekot, kaputte Spielgeräte, Schrotträder oder ohne Kennzeichen abgestellte Autos – all das kann seit knapp drei Wochen über ein Online-Portal direkt an die Stadt gemeldet werden. Und das funktioniert in den meisten Fällen, wie auch ein kleiner Test der LVZ zeigt. Da lag beispielsweise illegal abgekippter Bauschutt an den Rohren des Verbindungsweges entlang der Sporthalle der HTWK in Connewitz. Ein Fußweg in der Zwenkauer Straße war mit diversen Abfällen so richtig vollgemüllt.

Illegal entsorgter Bauschutt auf dem Verbindungsweg zwischen Kindergarten und Bäckereigelände unweit der Turnhalle der HTWK. Quelle: Mathias Orbeck

Eine Notiz im Mängelmelder brachte schnell Abhilfe. „Wenn der Müll lange liegen bleibt, kommt häufig noch mehr dazu“, sagt Markus Richter, der selbst oft zu Handfeger und Schippe greift, um Dreck und Hundekot in der Meusdorfer Straße zu beräumen: „Die schnelle Entfernung von Müll lohnt sich“, meint der Connewitzer und sieht darin eine Möglichkeit, die Umwelt zu schützen und für ein sauberes Leipzig zu sorgen. Deshalb bewertet er auch den neuen Mängelmelder positiv. LVZ- Stichproben ergeben: Die meisten Fälle sind rasch „in Bearbeitung“ und es gibt auch Rückmeldungen, um über den Status zu informieren. Natürlich: Nicht alles wird sofort beräumt. Es kann einen Tag, aber auch bis zu zwei Wochen dauern, bis der Schaden behoben ist.

Kaputte Bänke im Lene-Voigt-Park tauchen diese Woche erneut im Mängelmelder auf. Bis sie repariert werden, vergehen aber einige Tage oder gar Wochen. Quelle: André Kempner

Die Stadt ist mit dem Start zufrieden: Über den neuen Kanal sind inzwischen mehr als 1400 Meldungen von Leipzigerinnen und Leipziger eingegangen. Spitzenreiter sind dabei die illegalen Ablagerungen von Müll. Natürlich: Oft wurde auch der Müll auf dem Nachbargrundstück angezeigt – wenn es sich um keine öffentliche Fläche handelt, kann die Stadt nichts machen. Bei Privatgrundstücken ist jeweils der Eigentümer verantwortlich. „Uns sind da die Hände gebunden. Wir können nur eingreifen, wenn von diesem illegalen Abfall eine Gefährdung ausgeht“, hatte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) bereits beim Start des Mängelmelders betont.

Bürger nutzen den neuen Kanal rege

Meldungen zu illegalen Ablagerungen gehen direkt bei der Stadtreinigung ein. Seit dem Start wurden von den Teams etwa 245 über das Portal gemeldete Ablagerungen entfernt. „Der Mängelmelder wird von den Bürgerinnen und Bürger als zusätzlicher Kanal zur Meldung von Hinweisen rege angenommen“, sagt Thomas Kretzschmar, Erster Betriebsleiter. Immerhin: Durch Hochladen von Bildern sowie das Hinzufügen des exakten Standortes auf der Karte ist es schneller und einfacher möglich, Hinweise an die Stadt zu schicken. Wer das nicht will, kann nach wie vor das Bürgertelefon 0341/123 8888 nutzen.

Stadtreinigung: Standort ist oft nicht korrekt

Kretzschmar: „Sehr oft stimmen leider die angegebenen Koordinaten bei den Hinweisen nicht. Um die illegalen Ablagerungen zu beseitigen oder auch einen übervollen Papierkorb zu leeren, brauchen wir den korrekten Standort.“ Gebeten wird zudem, die angegebenen Kategorien einzuhalten. Sonst landen die Mängel bei den falschen Ansprechpartnern der Stadt. „Passt der Hinweis nicht in die Kategorien, kann der Mängelmelder auch nicht dafür genutzt werden. Da bitten wir um telefonische Meldung oder per E-Mail“, so der Betriebsleiter. Nebenbei sollen Bürger geworben werden, sich regelmäßig für die Stadtsauberkeit zu engagieren – mit Hinweisen, aber sie können durchaus auch selbst tätig werden.

Eine wilde Müllhalde in der Oststraße in Leipzig Quelle: André Kempner

Stadtreinigung hat Team Stadtsauberkeit

Der Eigenbetrieb Stadtreinigung hat im Februar 2020 ein Projekt-Team Stadtsauberkeit mit 19 Beschäftigten plus zwei Mitarbeitern zur Graffiti-Entfernung, um den stetig zunehmend illegalen Ablagerungen entgegen zu wirken. Er stellt auch Greifzangen und Abfallsäcke bereit, um Aktionen wie den Frühjahrsputz zu unterstützen. Wie ein Stadtsprecher sagte, müsse die Auftragsflut mit vorhandenem Personal bewältigt werden. Das sei eine Herausforderung. Um Verstöße rechtssicher zu ahnden, müssten sie zweifelsfrei nachgewiesen werden. Da sei der Erfolg oft gering, heißt es. Allein in den Abfällen gefundene Adressen oder lediglich notierte KFZ-Kennzeichen reichten da in der Regel nicht aus.

Viele nutzen übrigens einen falschen Mängelmelder-Link, auf den die Stadtreinigung Leipzig keinen Zugriff hat. Der richtige lautet https://mitdenken.sachsen.de/maengelmelder-L

Von Mathias Orbeck