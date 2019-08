Leipzig

In der Grünauer Welle und im Sportbad an der Elster wird ein Schwimmbadbesuch inklusive Sauna nach Ende der Sommerpause teurer. Der Preis steigt ab Montag von 11 auf 13 Euro, kündigte die städtische Sportbäder GmbH am Donnerstag an. Das Ticket gilt dafür nun für dreieinhalb statt wie bislang für drei Stunden. Laut Sportbädern ist es die erste Preiserhöhung für Saunagäste seit vier Jahren.

Auch für Gruppen und Teilnehmer an Wasserkursen verteuern sich die Tarife. So steigt der Gruppentarif für bis zu 30 Kinder und zwei Betreuer in den Schwimmhallen um sechs Euro auf 45 Euro. Der Eintritt zum öffentlichen Baden bleibt in allen acht städtischen Hallenbädern stabil. Diese haben nach der Sommerpause ab 19. August wieder zu den regulären Zeiten geöffnet.

Während der Ferien wurden in den Bädern Reparaturen, Wartungsarbeiten und Reinigungen durchgeführt. Am umfangreichsten waren die Arbeiten im 2008 eröffneten Sportbad an der Elster in der Antonienstraße. Für rund 50.000 Euro wurden hier neue Duschen eingebaut und ein Teil der Startblöcke ausgetauscht. Zudem wurden neue Leinen für das Lehrschwimmbecken installiert sowie Umkleiden, Sanitärbereiche und das Foyer mit einem frischen Farbanstrich versehen.

Von nöß