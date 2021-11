Leipzig

„Und du selber?“, fragt der Computer, „mal ganz ehrlich!“ Der zehnjährige Junge – nennen wir ihn Peter, aber so heißt er nicht, denn die Befragung ist anonym – hat sich an seiner Grundschule mit dem Coronavirus angesteckt. Jetzt sitzt er zu Hause in Quarantäne und nimmt sich eine Viertelstunde Zeit für die Wissenschaft. „Klar habe ich die Maskenpflicht befolgt“, sagt er bestimmt und klickt in das entsprechende Kästchen. Auch immer Abstand gehalten? „Nun ja“, gibt er zu. „Teils, teils“ treffe da eher zu. Hände gewaschen? „Auf jeden Fall! Sonst hätten wir gar nicht ins Klassenzimmer gedurft.“

Wie Peter haben seit Anfang November bereits fast 8000 sächsische Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer an einer Online-Umfrage über ihre Corona-Erfahrungen teilgenommen. Die Fragen werden auf Augenhöhe und ohne moralische Wertung gestellt. Wie häufig fühlten sich die Kinder während der Pandemie einsam und traurig? Seltener, gleich oft oder öfter als vorher? Wie viel Zeit haben sie mit den Freunden verbracht? Was hat den Lehrern psychisch besonders zu schaffen gemacht? Erhöhter Arbeitsaufwand? Sorge um die eigene Gesundheit, um Rückstände bei den Schülern?

Zuerst an den Schulen, dann im ganzen Bundesland

Bis Ende Dezember läuft die Befragung noch. Und ab Anfang Dezember sind über Schüler und Lehrer hinaus alle Sachsen gefragt, egal, ob sie selbst angesteckt waren oder nicht „Wir möchten ein möglichst breites Bild bekommen“, sagt Friedemann Horn, Molekularimmunologe am Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie (IZI) und Professor an der Universität Leipzig. „Wir sagen: Bitte, liebe Sächsinnen und Sachsen, macht alle mit!“

Die Aktion gehört zum großangelegten Forschungsprojekt „SaxoCOV“, für das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IZI und fünf weiterer Forschungseinrichtungen im Auftrag der Landesregierung schon seit September 2020 Freiwillige untersuchen und befragen. Die Feldstudie, die der Freistaat über die Jahre mit rund vier Millionen Euro fördert, hat zum Ziel, die Dynamik und Ausbreitung des Virus in Sachsen, Ursachen für den Schweregrad eines Verlaufs, die Wirksamkeit und Nebenwirkungen der gesellschaftlichen Eindämmungsversuche, die Haltung der Menschen herauszufinden. Sie umfasste bislang unter anderem Gurgel-PCR- sowie Antikörper-Tests, Atemluft-Analysen und die Sequenzierung von Virusvarianten.

„Doch wir verstehen die Dynamik der Pandemie immer noch nicht ausreichend gut“, sagt SaxoCOV-Studienleiter Horn. Auch die Rolle der Schulen sei nach wie vor unklar. „Seit Beginn der Pandemie gibt es darüber eine Kontroverse“, sagt der Forscher. Stecken sich Kinder schnell an oder eher nicht? Geben sie das Virus leicht weiter oder fast gar nicht? Tragen die Erwachsenen Corona in die Schulen? Oder transportieren doch die Kinder das Virus von dort in die Familien? „Dass es darüber bislang keine verlässlichen Daten gibt, halte ich für kritisch“, betont Horn. „Dadurch bewegen sich alle Maßnahmen an den Schulen auf ganz dünnem Eis.“

Viele Infizierte wissen, wo sie sich angesteckt haben

Infektionswege lassen sich aber herausfinden, ist Horn sicher, im Schulumfeld und darüber hinaus: „Viele Menschen, die infiziert waren, wissen oder ahnen zumindest, wo sie sich angesteckt hatten. Also fragen wir sie!“ Je höher die Teilnehmerzahl, desto besser könne es mit Hilfe statistischer Methoden gelingen, vielleicht sogar ein repräsentatives Bild zu ermitteln: Zwar erfolgt die Befragung anonym, aber Angaben über Alter, regionale Herkunft, Beruf, Wohnverhältnisse und dergleichen erlauben eine Gewichtung.

Es kitzelt den Professor auf der Zunge, das sieht man ihm an, ein paar Informationen aus den bisherigen Fragebögen zu verraten. Aber er tut es nicht: „Die Studie läuft noch. Ich würde ihren weiteren Verlauf beeinflussen.“ Dann gibt er doch etwas preis, „etwas, das mich sehr berührt“, wie er sagt. Am Ende der Umfrage gibt es ein Kommentarfeld. Mehr als jeder dritte Teilnehmer tippe dort etwas hinein. „Es ist wie ein Ventil. Die Schüler und Lehrer machen sich Luft über ihre Sorgen, Frustrationen, Enttäuschungen.“ Einer von ihnen schrieb: „Wir möchten endlich wieder Kinder sein und alles machen, was dazu gehört, ohne ständig beweisen zu müssen, dass wir gesund sind.“

Zu den Umfragen: www.saxocov.de

Von Mathias Wöbking