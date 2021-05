Saxocell soll neue Krebstherapien in Sachsens Kliniken bringen

Leipzig

Im Dreieck Leipzig/Dresden/Chemnitz entsteht ab Oktober ein sächsisches Zentrum für Zell- und Gentherapie. Saxocell soll neuen Schub in innovative Krebsbehandlungen bringen, die bereits an den Unikliniken Leipzig und Dresden erprobt werden. Das Forschungscluster ist ein Verbund von Hochschulen, Kliniken, Forschungseinrichtungen und Unternehmen.

Ziel: Breite Anwendung

Darum geht es: Die biomedizinische Forschung hat zwar viele neue Behandlungsverfahren entwickelt, die sich technisch schon heute umsetzen lassen. Zahlreiche individuelle Zell- und Gentherapien stehen an der Schwelle zur Anwendung. Ihr breiter Einsatz würde das Gesundheitssystem jedoch stark belasten – vor allem finanziell. Saxocell soll mit dafür sorgen, dass neue Therapien zu bezahlbaren Preisen möglichst vielen Patientinnen und Patienten zugute kommen – unter Nutzung von Automatisierung, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. Dabei geht es vor allem um Krebserkrankungen, aber auch um Wundheilungs- oder HIV-Behandlungen.

Bislang unheilbare Krankheiten im Visier

„Saxocell will neue Technologien mit dem Potenzial, bislang unheilbare Erkrankungen zu therapieren, in die klinische Anwendung überführen“, erklärt Professor Ulrike Köhl. Sie ist Sprecherin des neuen Clusters – und Chefin am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie Leipzig (Izi) sowie am Institut für klinische Immunologie des Uniklinikums Leipzig (UKL).

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immunzellen werden scharf gemacht gegen Krebs

Das Izi stellt bereits so genannte Car-T-Zellen her, die die Unikliniken in Dresden und Leipzig zur Behandlung von Blutkrebs einsetzen. Dabei werden Immunzellen aus dem Blut entnommen, im Labor gentechnisch so manipuliert, dass sie zielgerichtet Krebszellen zerstören, und dann per Infusion zurückgegeben. „Wir erhoffen uns, bald für alle Patienten mit Krebserkrankungen diese neuen Therapien einsetzen zu können“, sagt Professor Uwe Platzbecker, Co-Sprecher des Clusters und Leiter des Bereichs Hämatologie und Zelltherapie am UKL.

Kommen auch neue Unternehmen?

Ziel von Saxocell ist es auch, die regionale biomedizinische und biotechnologische Industrie zu stärken und durch Ansiedlungen und Start-Ups weiter auszubauen. Nach Einschätzung Platzbeckers könnte sich forschende, pharmazeutische Industrie ansiedeln. Das Leipziger Unternehmen Tcell-Tolerance sei bereits an der Entwicklung neuer Therapien beteiligt.

Gegen über 100 Mitbewerber durchgesetzt

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hatte Saxocell bereits im Februar im Rahmen eines Wettbewerbs ausgewählt – als eines von sieben geförderten Konsortien, bei 137 eingereichten Bewerbungen. Jetzt wird auf Hochtouren daran gearbeitet, dass das Cluster zum 1. Oktober seine Arbeit aufnehmen kann. Dann beginnt die erste von drei Projektphasen, die zunächst mit 15 Millionen Euro gefördert wird. Wenn alles gut läuft, kann Saxocell in den kommenden neun Jahren eine Förderung von insgesamt bis zu 45 Millionen Euro erhalten. Institutionell beteiligt sind zurzeit das Klinikum Chemnitz, in Dresden die Technische Universität und das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus sowie in Leipzig das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (Izi), UKL und Universität.

Von Björn Meine