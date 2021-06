Leipzig

In einigen Teilen Leipzigs hat es ab dem späten Mittwochabend Probleme bei der Wasserversorgung gegeben. So erreichten die LVZ unter anderem von Einwohnerinnen und Einwohnern aus Reudnitz sowie aus der Südvorstadt mehrere Schilderungen, wonach das Trinkwasser dort nicht wie gewohnt zur Verfügung stand.

Wie die Leipziger Wasserwerke in der Nacht auf LVZ-Anfrage erklärten, hat es im Bereich der Alten Messe einen Schaden an einer Trinkwasserleitung gegeben. Dadurch sei es in einigen Teilen des Wassernetzes zu Druckschwankungen gekommen.

Gegen 22.30 Uhr seien von Leipzigerinnen und Leipzigern beim 24-Stunden-Entstörungsdienst der Wasserwerke erste Hinweise auf die Probleme eingegangen. Gegen Mitternacht sei dann der Ort des Schadens lokalisiert worden. Seitdem sind Techniker-Teams der Wasserwerke damit beschäftigt, durch Umleitungen die Versorgung wieder zu gewährleisten.

Auf der Störungsseite der Wasserwerke informierte das Unternehmen dann in der Nacht, dass es im Bereich der Straße des 18. Oktober seit 0.21 Uhr einen Ausfall bei der Wasserversorgung gebe. Dieser Abschnitt der Straße liegt inmitten des Geländes der Alten Messe.

Von LVZ