Schädlingsbefall und fehlende Sicherheit: Leipzig kündigt Rodung von Hunderten Bäumen an

Leipzig

Am 1. März beginnt die Schonzeit für Bäume. Bis dahin müssen auch Kommunen etwaige Arbeiten an Gehölzen abgeschlossen haben. In der Stadt Leipzig sorgt die Beseitigung von angegriffenem Grün alljährlich für Befürchtungen und Proteste. Nun hat das Amt für Stadtgrün und Gewässer für die kommenden beiden Wochen wieder restriktive Arbeiten angekündigt.

Bis Ende des Monats sollen im Schlosspark Lützschena nicht nur 200 Bäume beschnitten, sondern auch 150 gefällt werden. Grund für den Einschlag dort sei das massive Auftreten des Eschebastkäfers. Das eigentlich eher seltene Insekt legt seine Brut unter der Rinde ab und frisst senkrechte Tunnel ins Gehölz, bis der Baum komplett abstirbt. Am Ende hilft dann auch kein Specht mehr.

„Der Käfer besiedelt vor allem geschwächte Eschen und befördert durch den sogenannten Reifungsfraß das Absterben der Bäume. Er bedeutet neben der Rußrindenkrankheit an Bergahornen eine weitere Gefahr, die immer häufiger auftritt und massive Auswirkungen auf den Baumbestand hat“, heißt es aus dem Neuen Rathaus. Damit nur gefällt wird, was für das Gesamt-Biotop im Schlosspark auch verträglich ist, wurde ein Sachverständigenbüro für Artenschutz engagiert.

Mehr als 50 Bäume fallen im Südosten – 200 im Nordwesten

Motorsägen werden in den kommenden Tagen auch in anderen Leipziger Parks auftauchen. Im Grün an der Etzoldschen Sandgrube, östlich des Südfriedhofs, sollen 40 Bäume fallen. Rings um das Wasserschloss im Stadtteil Leutzsch stehen zwölf Stämme auf der Liste der kommunalen Forstarbeitenden. In beiden Parkanlagen seien Sicherheitsprobleme an Spazierwegen das Problem, dem nun mit Sägen abgeholfen wird. Am Spielplatz „Zur alten Bäckerei“ in Großzschocher geht es derweil 16 abgestorbenen Bergahornen an den Kragen, während es am Gießerplatz in Plagwitz bei Baumpflegearbeiten bleibe, so die Kommune.

Im nordwestlichen Waldgebiet an der Burgaue und entlang der Leutzscher Gustav-Esche-Straße werden in den kommenden beiden Wochen zusammen sogar mehr als 200 Bäume gefällt. Als Grund wird hier unter anderem das Eschentriebsterben, auch bekannt als Eschenwelke, angegeben. Diese durch eine invasive Pilzart hervorgerufene Baumkrankheit ist erst seit wenigen Jahren in Europa bekannt und an vertrockneten Baumkronen zu erkennen. Wirksame Gegenmaßnahmen gibt es kaum – außer eben die befallenen Bäume zu beseitigen.

Lesen Sie auch Kommentar: Jeder Baum lohnt sich

Nicht zuletzt haben Autofahrende in den vergangenen Tagen bereits Halteverbotsschilder an zahlreichen Straßen in der Messestadt entdeckt – weil hier flankierende Gehölze gesichert werden sollen. So werde beispielsweise am Goerdelerring eine „raumprägenden Esche“ und eine bereits abgestorbene Birke gefällt, teilte das Grünflächenamt mit.

Gefällte Bäume auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig. Quelle: André Kempner

Kritik von Anwohnenden – Initiative für grünen Leuschner-Platz

Probleme mit der Verkehrssicherheit waren im Januar schon Grund für restriktive Aktionen im Stadtteil Mölkau. Ein gutes Dutzend Straßenbäume und Büsche wurde dort kurzfristig gefällt, weil sie nicht standfest waren oder Entwässerungsmulden überwucherten. Bei Anwohnenden, die sich bis dahin um den Grünstreifen kümmerten, stieß das auf erhebliches Unverständnis. Auch jetzt erhält die LVZ noch wütende Leserbriefe zum Thema: „In panischer Angst davor, dass wegen geringer Restrisiken Schadenersatzansprüche gegen die Stadt erhoben werden könnten, wird gleich mal alles abgeholzt“, schrieb uns Andreas Liebscher.

Grit Müller, Mitinitiatorin des Bürgerbegehrens für einen klimagerechteren Wilhelm-Leuschner-Platz, vor der Rodungsfläche Leuschnerplatz. Quelle: privat

Um das verbliebene Grün entlang des Wilhelm-Leuschner-Platzes wird schon länger gestritten. Weil dort unter anderem das Leibniz-Instituts für Länderkunde (IfL) einen Neubau errichten will, sollten die Bäume auf östlicher Seite im Herbst fallen – zum Nachteil auch vieler Vögel. Der gerichtliche Eilantrag des Naturschutzbundes NABU dagegen blieb erfolglos. Nun setzt eine Initiative von Bürgern nach, die eine klimagerechte Bebauung des Areals einfordert – mit mehr bestehender Grünfläche und weniger Platz für das neue Institut. 5000 Unterschriften sollen dafür bereits gesammelt sein.

„Schattenspendende Bäume, die die Umgebung kühlen und nachweislich auch den Lärmpegel senken und Grünflächen, die Erholung bieten, sind sowohl für uns Anwohnerinnen und Anwohner als auch für die Leipzigerinnen und Leipziger in der gesamten Stadt essenziell für das Wohlbefinden und die Gesundheit“, so Sprecherin Grit Müller. Das Institut für Länderkunde plant auf seinem Neubau eine intensive Dachbegrünung und die Neupflanzungen von zehn Bäumen auf den Freiflächen rings herum.

Von Matthias Puppe