Schließung in der Vorweihnachtszeit - Online oder Verkauf an der Tür: So bereiten sich Leipziger Händler auf den Corona-Lockdown vor

Sachsen geht ab Montag erneut in einen Lockdown. Auch weite Teile des Einzelhandels müssen dann schließen. Wie stellen sich die Leipziger Händler darauf ein? Die LVZ hat sich umgehört – und von ganz unterschiedlichen Plänen erfahren.