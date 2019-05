Zwenkau/Leipzig

Jetzt also auch nahe Leipzig: Am Dienstagmorgen ist an der Weißen Elster bei Zwenkau ein gerissenes Schaf gefunden worden. Wie der Landkreis mitteilte, könne derzeit „der Wolf als Verursacher (vorbehaltlich weiterer Untersuchungen) nicht ausgeschlossen werden“.

Die Herde habe an den Imnitzer Lachen geweidet, es habe auch einen vorschriftsmäßigen Zaun gegeben. „Möglicherweise waren aber einige Schafe ausgebrochen, da hat sich der Wolf dann ein Tier gegriffen“, hieß es aus dem Amt.

Zaun wichtige für Entschädigung

Die Frage des Zauns ist maßgeblich für eventuelle Entschädigungen. Denn um die Tierhalter zu unterstützen, würden durch Wölfe hervorgerufene Schäden an Nutztieren im Freistaat Sachsen finanziell ausgeglichen, so der Kreis. Grundlage dafür sei eine Nutztierrissbegutachtung, die durch einen amtlich beauftragten Nutztierrissgutachter durchgeführt wird. Diese sei für Tierhalter kostenfrei. Zuständig hierfür ist die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises (Tel.: 03437 9841901). Die Meldung des Schadens müsse durch den Tierhalter zeitnah innerhalb von 24 Stunden an das Landratsamt erfolgen.

Ein Schadensausgleich werde an Tierhalter bereits gezahlt, wenn der Wolf als Verursacher nicht ausgeschlossen werden kann, die zumutbaren Vorkehrungen zum Mindestschutz für die Nutztiere getroffen und die allgemeinen Grundsätze zur Hütesicherheit eingehalten wurden.

Mehrere Meldungen aus dem Landkreis in 2019

Im Kreis war es zuletzt im März in Trebsen zu einem Wolfsriss gekommen, davor gab es im Januar eine solche Meldung aus Lossatal. Im Raum Leipzig wird derzeit von Anwohnern ein Wolf nahe Rehbach im Südwesten der Stadt vermutet (die LVZ berichtete), Beweise dafür lagen bislang jedoch nicht vor.

Nahe der Imnitzer Lachen liegt das ausgedehnte Waldgebiet Eichholz. Es ist über den Zwenkauer See und das Flussbett der Weißen Elster mit dem Südwesten der Stadt Leipzig verbunden.

Von -tv