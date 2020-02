29. Februar: Der Extra-Tag zum Heiraten und Kinderkriegen

Leipzig

Extra aus Berlin gekommen, um in Leipzig am 29. Februar zu heiraten, sind Richardt Lehmann (36) und Nadja Lehmann-Glasenapp (37). „Eigentlich war das eine Trotzreaktion. Denn an unserem Wunschdatum 2. Mai hat in Berlin das Standesamt gar nicht geöffnet“, erzählten der Buchhalter und die Bibliothekarin. Für das letzte Februar-Wochenende hatten sie schon etwas ganz anderes geplant, nämlich ein kinderfreies Wochenende in Leipzig mit dem Freundeskreis. Anfang Januar fiel dann die Entscheidung, dass an diesem Wochenende auch gleich geheiratet wird – obwohl keiner von ihnen Leipziger ist.

Die Verwandten und Bekannten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und der Schweiz kamen einfach alle mit. Ein großes Programm hatte das Brautpaar für seinen Hochzeitstag nicht vorbereitet: „Wir wissen noch nicht, was wir nach der Trauung machen.“ Dafür sorgten ihre Freunde: Vorm Neuen Rathaus warteten sie mit Häppchen und perlenden Getränken, später kam ein Taxi und holte die Truppe zur Fahrt Richtung Völkerschlachtdenkmal ab. Am Nachmittag ging es in einen Adventure Room. „Wir machen alles ganz anders als andere“, freuten sich die Lehmanns, die sich zum Einmarsch in den Ratsplenarsaal das Lied „Toastbrotbaby“ von den „Doofen“ ausgesucht hatten: „Das ist unser Lied, seit damals vor neun Jahren, als wir uns kennengelernt haben.“

Kirchliche Trauung ist wichtiger

Alexandra (26) und Julius Glauche (33) heiraten am 29. Februar standesamtlich. Im Juni folgt die kirchliche Trauung auf Hiddensee, die für die beiden das wichtigere Datum ist. Quelle: André Kempner

Für Alexandra (26) und Julius Glauche (33) ist ihr Hochzeitstag am 29. Februar „ein schönes Datum, das wir uns aber nicht lange merken müssen“. Denn der Leipziger Arzt und die Accountmanagerin wollen sich im Juni auf Hiddensee noch einmal kirchlich das Eheversprechen geben, und dieser Tag ist ihnen der wichtigere. Den werden sie in Zukunft auch als Hochzeitstag feiern. Mit Leipziger Freunden, Kollegen und Angehörigen, die dann nicht dabei sein können, wurde am Sonnabend die standesamtliche Hochzeit gefeiert.

Alle vier Jahre richtig schön feiern

Brautpaar Theresa (27) und Robert Stihler (27) mit Tochter Rosa (knapp 2). Quelle: André Kempner

Sieben Eheschließungs-Termine hat das Standesamt Leipzig für den Schaltjahrestag vergeben. Zur Feier des besonderen Datums wurde extra der Ratsplenarsaal geöffnet, einer der beliebtesten Trauorte in Leipzig. Für Theresa und Robert Stihler (beide 27) war das der Grund, warum sie sich für den 29. Februar entschieden: „Wir wollten unbedingt im Ratsplenarsaal heiraten, weil es dort so schön festlich ist.“ Dafür mussten sie allerdings in der Tiefgarage am Burgplatz parken und zu Fuß ums Neue Rathaus herum laufen, da die Vorfahrt durch Poller nicht möglich ist. Ihren Hochzeitstag werden die angehende Lehrerin und der Diplomingenieur künftig nur alle vier Jahre feiern, dafür aber ein bisschen größer, und dann gleich zusammen mit dem Geburtstag von Tochter Rosa, die am 3. März zwei Jahre alt wird.

Heirat wegen großer Klappe

Ein glücklicher Tag wurde der 29. Februar auch für ein Paar, das anonym bleiben möchte: Die junge Frau hatte ihren Lebensgefährten im September gefragt, ob er sie nach sieben Jahren denn nun endlich mal heiraten möchte. Und er hatte geantwortet: „Wenn im Schaltjahr am 29. Februar noch was frei ist, dann können wir heiraten.“ Postwendend kümmerte sie sich darum –und siehe da, zu seiner Überraschung war tatsächlich noch etwas frei. „Wer die große Klappe hat, muss heiraten“, meinte er augenzwinkernd.

„Du musst die Beine zusammenhalten“

Die Eltern Djamina und Henry Dietrich konnten im St. Georg ihr drittes Kind in die Arme schließen. Sohn Eddy Cedric hatte es eiliger als geplant und kam am 29. Februar zur Welt. Quelle: André Kempner

Viel zu tun gab es im Kreißsaal des Klinikums Sankt Georg: Stolze acht Babys erblickten dort bis zum späten Nachmittag das Licht der Welt. Um 11.30 Uhr kam per Kaiserschnitt Eddy Cedric Dietrich zur Welt. „Er hat sich den Tag selber ausgesucht“, meinte Mama Djamina Dietrich (39). Eigentlich war ihr drittes Kind erst eine Woche später geplant. Am Abend vorher hatten sie und ihr Mann Henry (37) noch Scherze gemacht: „Was ist, wenn er am 29. kommt...?“ „Du musst die Beine zusammenhalten“, riet eine Freundin, die selbst am 29. Februar Geburtstag hat, der werdenden Mama. Half alles nichts – nun hat der Kleine eben nur alle vier Jahre „richtig“ Geburtstag, ansonsten wird am 1. März gefeiert.

Vergleichsweise ruhig ging es in der Uni-Frauenklinik und im Sankt Elisabeth zu, wo bis zum späten Nachmittag jeweils drei Schaltjahres-Babys geboren wurden.

Von Kerstin Decker