Ein Wechselbad der Gefühle gab es am Freitag auf Leipzigs größter Wohnungsbaustelle. Beim Richtfest für 18 Häuser in Neulindenau wurde zunächst eines 33-jährigen Bauarbeiters gedacht, der dort im Juni ums Leben kam. Im Anschluss folgten jedoch gute Nachrichten zum sozialen Wohnungsbau in Leipzig.