In ein paar Tagen heißt es wieder „Süßes, sonst gibt`s Saures“, denn dann ist Halloween. In Leipzig und Umgebung finden bereits jetzt allerlei schrecklich-schöne Veranstaltungen rund um das gruseligste Fest des Jahres statt – mit fiesen Hexen, monstermäßigen Zombies, ruhelosen Schreckgespenstern und natürlich Kürbissen und schwarzen Katzen. Wir haben für euch Grusel-Partys, mystische Lampionumzüge, monstermäßige Bastelnachmittage und noch viel mehr Veranstaltungen für die ganze Familie zusammengetragen. Also, setzt euren schönsten Hexenhut auf, schnappt euch euren Lieblings-Vampir und los geht`s!

Quelle: pixabay / Gordon Johnson

Bis 3. November 2019

Halloween-Irrgarten in Linda

10 bis 18 Uhr

Irrgarten der Sinne

Linda 33

04655 Linda

21. Oktober 2019

Halloween in Quesitz

17 Uhr

Vereinshaus Quesitz

Hauptstraße 68

04420 Quesitz

Lagerfeuer mit Knüppelteig, Basteln, Hüpfburg und Kürbiswettbewerb

25. bis 27. Oktober und 31. Oktober bis 3. November 2019

Halloween-Gruselzoo – Der Berg spukt!

17 bis 21 Uhr

Bergzoo

Reilstraße 57

06114 Halle

spektakuläre Effekte und Dekorationen, „lebendige“ Zombies, Hexen und Geister, Gruselparcour "Pfad der Angst"

jeweils um 20 Uhr kleine Feuershow

Halloween-Nacht: 30 Oktober, 17.30 bis 22.30 Uhr

Sonder-Eintrittspreise

Vom 25. bis 27.Oktober und vom 31. Oktober bis 3. November können Halloweenfans in die fantastische Gruselwelt des Bergzoos in Halle eintauchen. Dann treiben wieder die Geister täglich ab 17 Uhr ihr Unwesen auf dem Reilsberg. Die aufwendige Dekoration mit vielen Spezialeffekten und „lebendigen“ Zombies, Hexen und Co. ist schon ein Erlebnis. Aber auch das Großkatzenhaus mit Löwen, Tigern und Leoparden verwandelt sich mit Einbruch der Dunkelheit in ein echtes Spukhaus, dem es zu entrinnen gilt. Im Dschungel des Grauens können Unerschrockene Mutproben bestehen und werden dafür mit Süßem belohnt.

Am 30. Oktober findet zudem die „Halloween-Nacht für große und kleine Geister“ statt. Performancekünstler in schaurigen Kostümen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bieten Spaß und Gänsehaut für jedes Alter. Besucher, die so richtig in Halloween-Laune kommen wollen, können sich bei einem professionellen Airbrush- und Schminkteam in unheimliche Gestalten verwandeln lassen. Das Highlight des Abends ist die Feuershow, ein spektakulärer Mix aus Feuerartistik und Pyroeffekten.

Weitere Informationen: www.zoo-halle.de

Quelle: pixabay / GraphicMama-team

26. und 27. Oktober sowie 30. Oktober bis 3. November 2019

Halloween-Special

10 bis 20 Uhr

Freizeitpark BELANTIS - Das AbenteuerReich

Zur Weißen Mark 1

04249 Leipzig

geheimnisvolle Gestalten, mystische Shows und gruselige Labyrinthe für jedes Alter

Tänze am Alten Markt, spektakuläre Feuershow

Feuerwerk: 26. und 30. Oktober bis 3. November

Der Freizeitpark BELANTIS feiert ein großes Halloween-Fest. Neben mehr als 60 Attraktionen versprechen fünf Grusel-Labyrinthe, zauberhafte Shows und bizarre Kreaturen jede Menge Nervenkitzel. Damit das Herzklopfen nicht zu viel wird, sind die Grusel-Labyrinthe thematisch an verschiedene Altersstufen angepasst. Das neueste „Labyrinth der fantastischen Wesen“ ist bereits für Kinder ab vier Jahren erlebbar, während sich die Größeren innerhalb der Irrgärten wie in einem Horrorfilm fühlen. Denn hier lehren reale Gestalten den Besuchern das Fürchten und sorgen für eine authentische Atmosphäre. Vor allem das Innere der Pyramide hat es in sich: Auferstandene Mumien, Schlangen und Riesenspinnen jagen Mutigen ab 12 Jahren so manchen Schauer über den Rücken und eine verschollene Expedition unter den Mauern der Grabstätte lockt Zombiefreunde ab 16 Jahren in die verwinkelten Gänge. Alle Gäste sind eingeladen, sich ebenfalls in Schale zu werfen und mit ihren Kostümen Teil der geheimnisvollen Halloween-Welt in Belantis zu werden. Den Abschluss bildet jeweils ein fulminantes Höhenfeuerwerk.

Weitere Informationen: www.belantis.de

26. Oktober 2019

Halloween in Borna

15 Uhr

Volksplatz

Johann-Sebastian-Bach-Straße

04552 Borna

Kinderschminken, Kürbiss chnitzen, Laternen basteln, Gruselrundgänge, Lagerfeuer und Knüppelkuchen, Showtanz mit den Bornaer Tanzelfen, Laternenumzug ,

abends bis nachts: Geister- und Gespensterball für alle großen und kleinen Gruselfreunde

Halloweenfest mit Umzug in Pöhsig

16 Uhr

Spielplatz

04668 Pöhsig

16 Uhr: Auftritt der Kinder

18 Uhr: Lampionumzug mit Thümmlitzwalder Spielleuten

bis 17 Uhr: Kürbiswettbewerb – der gruseligste mitgebrachte Kürbis wird prämiert

kleine Überraschung für jedes Kind im Kostüm

düstere Speisen und wärmende Getränke

Halloween in Böhlen

16 Uhr

Freiwillige Feuerwehr

Waldstraße 8

04564 Böhlen

mit Gruselkabinett, Kinderschminken und Kürbis schnitzen

Hexensuppe und weitere kulinarische Köstlichkeiten

19 Uhr: Lampionumzug

Halloween mit gruseligem Lampionumzug in Dornreichenbach

ab 16 Uhr

Tiergehege Dornreichenbach

Straße des Friedens 11

04808 Dornreichenbach

Lampionumzug und Halloweenfeuer in Waldheim

17 Uhr

Familien- und Kulturverein am Kreuzfelsen Waldheim

Döbelner straße 19

04736 Waldheim

Halloween-Party in Großstöbnitz

ab 17 Uhr

Festplatz an den Garagen

Straße der Einheit 18

04626 Großstöbnitz

Halloween-Party in Ostrau

18 Uhr

Feuerwehrgerätehaus

Jahnastraße

04749 Ostrau

Fackel- und Lampionumzug sowie Feuertanzshow

Feuerwerk

27. Oktober 2019

Wissenswertes über den Kürbis im Schlosshof Döben

11 Uhr

Schlosshof Döben

Schlossstraße 1a

04668 Grimma

Ob groß oder klein, Kürbisse sind wieder in aller Munde. Lange Jahre fristeten die bunten Riesen ein Schattendasein oder kamen nur als Halloween-Laterne zum Einsatz. Doch seit einiger Zeit erinnert man sich, wie köstlich sie doch eigentlich sind. In einem Workshop kreiert ihr tolle Kürbis-Rezepte und erfahrt Wissenswertes rund um den Kürbis – ob in der Küche, Kosmetik und Naturheilkunde oder für Dekoration.

Für die Lebensmittel und Materialkosten wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.schlosshof-doeben.de oder mobil unter 0176 47 30 03 82.

Zudem kann die Ausstellung „Wendebilder“ von Gerhard Weber besichtigt werden.

Quelle: pixabay / GraphicMama-team

30. Oktober 2019

Gruselfahrten mit Halloweenfest in Mügeln

Zeiten laut Fahrplan unter www.doellnitzbahn.de

Döllnitzbahn / Wilder Robert

Bahnhofstraße

04769 Mügeln

16 Uhr: Halloweenfest mit Lagerfeuer

17 bis 18 Uhr: Wahrsagerin Sybille von Frankleben blickt in Zukunft

18 Uhr: Lampionumzug für die jüngsten Gäste

18.30 Uhr: Halloween-Feuer-Show mit tanzenden Geistern und Feuershow

Halloween-Spektakel in Deutzen

16 Uhr

Kulturpark Deutzen

Arno-Bahndorf-Straße 12

04575 Deutzen

Live-Musik von „Yellow Times“

Bastelangebote, Kinderschminken, Kürbis schnitzen, Gruselparcour

Halloween im Geyserhaus in Leipzig

ab 16 Uhr

Geyserhaus im Arthur-Bretschneider-Park

Kleiststraße / Ecke Baaderstraße 52

04157 Leipzig

Mit Bastelstationen, Lagerfeuer und Kürbissuppe

Große Halloweenparty mit gruseligen Überraschungen in Leipzig

ab 16 Uhr

Stadtteilzentrum Messemagistrale

Straße des 18. Oktober 10a

04103 Leipzig

Süßes oder Saures – Langer Einkaufsabend in Grimma

ab 17 Uhr

Markt

04668 Grimma

In Grimmas Altstadt spukt es wieder. Der Gewerbeverein Grimma / Sachsen e.V. lädt alle kleinen Gespenster, Vampire und Hexen zur Halloween-Party. Ab 17.00 Uhr geistern die ersten Gestalten über den Markt.

18 Uhr: Start des Lampionumzuges gemeinsam mit einem Spielmannszug durch die Altstadt

ab 18.30 Uhr: kleine kulinarische Meile für Groß und Klein, unter anderem mit Knüppelkuchen, und Live-Musik

Bei mystischer Atmosphäre ist bis 20 Uhr entspanntes Einkaufen möglich.

Halloween-Umzug durch Großbardau

17 Uhr

Schmiedeteich

04668 Grimma / OT Großbardau

Der Halloween-Lampionumzug dreht erneut eine Runde durch Großbardau. Vom Schmiedeteich ziehen die kostümierten Kinder mit ihren Eltern ab 17.30 Uhr durch Großbardaus dunkelste Gassen. Zurück an der Parthe gibt es Zünftiges vom Grill und Spiele für die Jüngsten. Um die Organisation kümmert sich der Jugendclub Großbardau.

Abenteuerliche Taschenlampenführung in Großbothen

17 Uhr

Wilhelm Ostwald Park

04668 Großbothen

Was passiert, wenn die Lichter im Museum aus sind? Kann man Farben im Dunkeln sehen? Was geht zu später Stunde in einer alten Bibliothek vor sich? Für Ohren und Nase gibt es in der Natur so einiges zu entdecken: Ein Waldkauz ruft "Uhuuu", ein Tier raschelt durchs Gestrüpp, der Wind streift durch die Baumkronen. Wonach riecht es im Wald? Welche Sternbilder erkennt ihr? Ganz im Dunkeln, nur mit einer Taschenlampe ausgerüstet, wird dieser besondere Museums- und Parkbesuch für neugierige Kinder (6-12 Jahre) zu einem wahren Abenteuer.

Halloween-Party in Döbeln

ab 17:30 Uhr

KL 17 – Der Kleinstadtclub

Ritterstraße 17

04720 Döbeln

Graf Draculas schaurig-schönste Leckereien: gegrillte Leibspeisen, Monstertorte und Knüppelteig

Kinderschminken, Hüpfburg und Lagerfeuer

ab 18 Uhr: gruseliger Lampionumzug

ab 20 Uhr: Party in der KL 17 Bar mit DJ Handrix

Große Halloweennacht im Bergzoo Halle

17.30 bis 22.30 Uhr

Bergzoo

Reilstr. 57

06114 Halle

Austellung von hunderten Kürbisköpfen

gruselige Ton- und Lichteffekte im ganzen Zoo

professionelles Airbrush- und Schminkteam

Geister-Express für kleinere Besucher

große Bühnenfeuershow mit der Artistengruppe „Flugträumer“

Halloweenfest mit Umzug in Calbitz

ab 18 Uhr

ehemalige Grundschule

04779 Calbitz

Mit Basteln, Knüppelteig, Gruselkeller, Losbude

Gruseln in Mutzschen

ab 18 Uhr

Marktplatz

04688 Mutzschen

Und wieder schlägt die Stunde der Geister und Hexen. Gemeinsam mit dem Spielmannszug Mutzschen wird Halloween gefeiert. Der Gruselmarsch schlängelt sich mit einem Lampionumzug vom Marktplatz zum Festgelände an der Grundschule. Dort gibt es Leckereien vom Grill, warme und kalte Getränke, Knüppelkuchen an der Feuerschale, Musik und ein kuschelig warmes Feuer.

30. und 31. Oktober 2019

Halloween-Party in Eilenburg

ab 16 Uhr

Tierpark Eilenburg

Am Stadtpark 3

04838 Eilenburg

Gruselpfad: es spuken tanzende Geister und leuchten Halloweenkürbisse

Mega-Tanz und Feuershow mit Hexen , Teufeln und Engeln

Goliath am Schmiedefeuer, Parkeisenbahn, Gruseltunnel, Karussell

31. Oktober 2019

Südamerikanisches Halloweenspektakel „Dia de los Muertos“ im Zoo Leipzig

9 bis 20 Uhr

(letzter Einlass 19 Uhr)

Zoologischer Garten

Pfaffendorfer Str. 29

04105 Leipzig

Im Leipziger Zoo steht Halloween in diesem Jahr erneut unter dem Motto „Dia de los Muertos“ – dem Fest des lachenden Skeletts. In ganz Mexiko feiert man diesen Tag der Toten mit einem bunten Farbenmeer aus Blumen, viel Musik und Tanz. Das stimmungsvolle Gruselabenteuer mit farbenfrohen Walk-Acts und passender Beleuchtung beginnt um 10 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem Kürbis schnitzen, Stockbrot backen und Skelett-Gesichterschminken für die Kleinen. Außerdem sorgen eine mexikanische Live-Band, traditionelle Salsa-Tänzer und eine faszinierende Feuershow im Konzertgartenfür Unterhaltung.

Das Beste: Alle Kinder (bis 16 Jahre) im Halloween-Kostüm erhalten am 31. Oktober kostenfreien Zoo-Eintritt.

www.zoo-leipzig.de

Halloween im Naturalienkabinett Waldenburg: Laternen gestalten

ab 10 Uhr

Museum Naturalienkabinett

08396 Waldenburg

10 bis 14 Uhr: Laternen gestalten

19 Uhr: Lesung aus Charles Baudelaires „Blumen des Bösen“

Quelle: pixabay / Alexas Fotos

Halloween im Schloss Dahlen

14 Uhr

Schloss Dahlen

Schlossstraße18

04774 Dahlen

Kürbiswettbewerb und Tombola, Hexenküche und Teufelsbar, Gruselkeller

16 Uhr: Kleine Hexen des Dahlener Hortes

Halloweenfest in Erdmannshain

ab 14 Uhr

Heimatverein

Eichaer Straße 30

04683 Erdmannshain

auf dem Gelände des Vereins sowie auf dem Spielplatz in Erdmannshain

Highlights: Feuershow um 17.15 Uhr und Feuerwerk gegen 18 Uhr

Halloweenparty in Oschatz

14 bis 18 Uhr

„Das O“ im O-Schatz-Park

Am Stadtbad 1

04758 Oschatz

Halloweenschnorren in Görschlitz

15 Uhr

04849 Görschlitz

Herbst- und Halloweenbasteln mit Gespensterumzug in Gruna

15 Uhr

Bürgerhaus Gruna

Dorfplatz

04838 Gruna

Halloween in Zwenkau

15 bis 21 Uhr

Jugendfreizeitzentrum Leuchtturm

Am Waldbad

04442 Zwenkau

Halloween-Nachtwanderung mit Lampionumzug im Börlaer Park

16 Uhr

Sportplatz

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße

04774 Börla

Halloween und Saisonabschluss in Groitzsch

16 Uhr

Abenteuergolfpark Groitzsch im Schusterviertel

Friedrich-Ebert-Straße 30

04539 Groitzsch

Leipziger Gruselbasteln zu Halloween

16 bis 19 Uhr

Haus Steinstraße

Steinstraße 18

04275 Leipzig

Basteln von Masken sowie Gestalten kleiner Hexen und Gespenster

Muffins verzieren und Kürbissuppe am Feuer im Hof

Halloweenparty auf dem Schloss Frohburg

16 bis 20 Uhr

Schloss Frohburg

Florian-Geyer-Straße 1

04654 Frohburg

Mit Gruselkeller, schaurigem Schminken, Lagerfeuer, Stockbrot und Gruselwanderung

2. November 2019

7. Bernbrucher Halloween

ab 17 Uhr

Sportplatz

04668 Grimma / OT Bernbruch

19 Uhr: Lampionumzug

im Anschluss Kürbis schnitzen

Speisen und Getränke

Von Constanze Dietzsch und der Schlingel-Schreckens-Redaktion