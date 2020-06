Leipzig

Schauspieler Steffen Schroeder ist aus der ZDF-Reihe „Soko Leipzig“ ausgestiegen – für die Fans überraschend, für ihn aber kein spontaner Entschluss. Schon im Juni 2019 hatte er sich dafür entschieden und das intern bekannt gegeben. Danach befand er sich ein Jahr quasi im „Abschiedsmodus“ und ist auch schon kürzer getreten, musste aber Stillschweigen bewahren.

Als neuer Ermittler stieg Steffen Schroeder (rechts) 2012 beim Team der Soko Leipzig ein. Von links Marco Girnth, Andreas Schmidt-Schaller und Ina Zimmermann. Quelle: Uwe Frauendorf

Anzeige

Lust auf neue Rollen und Projekte

Der Ausstieg ist ihm trotzdem nicht ganz leicht gefallen. „Wir waren ein tolles Team und haben uns sehr gut verstanden, deshalb bin ich neun Jahre dabei geblieben. Die Figur des Tom Kowalski ist mir ans Herz gewachsen“, versichert der in Potsdam lebende Schauspieler, der in Leipzig eine kleine Wohnung hatte. So lange an einem Projekt zu arbeiten, sei für ihn aber ungewöhnlich: „Ich war noch nirgends so lange.“ Nach rund 200 Folgen Soko Leipzig hat Steffen Schroeder Lust auf andere Rollen, möchte auch wieder Theater spielen, weitere Bücher schreiben, mehr Zeit für Familie, Hobbys und Ehrenämter wie den Weißen Ring, das Rechtsextremismus-Aussteigerprojekt „Exit“ oder, ganz neu, für den Medienrat des Landes Berlin-Brandenburg haben. Mehrere Jahre hat er auch einen verurteilten Mörder im Gefängnis betreut.

Weitere LVZ+ Artikel

Steffen Schroeder diese Woche beim Klettern. Nach seinem Ausstieg bei der Soko Leipzig hat er wieder mehr Zeit für Hobbys. Quelle: privat

Aus heutiger Sicht war der Zeitpunkt für den Ausstieg freilich ungünstig gewählt: Angedachte neue Filmprojekte sind verschoben worden, die Lesereise zu seinem Roman „Mein Sommer mit Anja“ ist ausgefallen. „Aber ich bin guter Dinge, dass wieder neue Angebote kommen. Ich mache mir keine Sorgen, ob ich auch in Zukunft von meinem Beruf leben kann“, bleibt der Vater von drei Söhnen (20, 17, 15 Jahre) entspannt.

Tom Kowalski radelt in die Nacht

Als es nach sechs Wochen Corona-Pause am Set wieder weiterging, hatte der 46-Jährige nur noch wenige Drehtage – den allerletzten kurz vor Pfingsten. In seiner letzten Szene radelt Kommissar Tom Kowalski mit einem großen Rucksack auf dem Rücken in die Nacht. „Ich sehe ihn dahinten noch“, schreibt Steffen Schroeder auf seiner Facebook-Seite. Dass er sich nach neun Jahren wegen Corona vom Team nicht richtig verabschieden konnte, mit Händeschütteln, Umarmen oder einer Party, findet er ernüchternd: „Das kann man auch nur schwer nachholen.“

Die Schauspieler Steffen Schroeder, Amy Mußul, Melanie Marschke und Marco Girnth (von links) beim Fototermin zur 400. Folge, die im Herbst 2019 im ZDF gezeigt wurde. Quelle: Sebastian Willnow

Kommissare wechselten schon öfter

In der seit 2001 ausgestrahlten Krimireihe hat es schon eine Reihe von Abschieden gegeben. Andreas Schmidt-Schaller als Mann der ersten Stunde taucht nur noch als Gast auf. Auch Gabriel Merz, Tyron Ricketts, Pablo Sprungala – der Vorgänger von Steffen Schroeder – und Nilam Farooq haben ihre Kommissars-Karriere an den Nagel gehängt. Ein Nachfolger für Steffen Schroeder wurde noch nicht bekannt gegeben. Immerhin wird er als Kommissar Kowalski noch bis Anfang 2022 auf dem Bildschirm zu sehen sein. Und eine spätere Rückkehr als Gast ist keineswegs ausgeschlossen.

Von Kerstin Decker