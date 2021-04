Leipzig

Schauspieler Udo Schenk macht sich für Krebsvorsorge stark: Als prominentes Gesicht der Kampagne „Urologie für alle“ im Jahr 2021 ermuntert er Männer, einmal jährlich zur Früherkennungsuntersuchung zu gehen. Dass echte Ärzte die Prominenz eines Schauspielers nutzen, der einen Urologen in einer TV-Serie spielt, empfindet der 68-Jährige als „kleinen Ritterschlag“.

Echte Ärzte sind Fans von „In aller Freundschaft“

Im ARD-Dauerbrenner „In aller Freundschaft“ ist Udo Schenk seit 2007 als kauziger Urologe Doktor Rolf Kaminski an Bord. Die Serie wird auch von vielen Ärztinnen und Ärzten gesehen. Einer davon ist Professor Jens Rassweiler aus Heilbronn. Der promovierte Urologe ist ganz begeistert von der Figur des Doktor Kaminski, lobt den aufklärerischen Wert der Serie und insbesondere die Umsicht und Ruhe des TV-Doktors. Rassweiler nutzte seine Möglichkeiten als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie (DGU) und zeichnete den Darsteller mit einem Ehrenpreis aus – auf einem großen Urologen-Kongress 2020 in Leipzig. Die 5000 Euro Preisgeld spendete Udo Schenk an das entstehende Hospiz in seiner Heimatstadt Wittenberge.

Udo Schenk. Quelle: Rudolf Wernicke

Rassweiler lud Schenk im vergangenen Herbst auch ein, zu ihm in die Klinik nach Heilbronn zu kommen und den Urologen-Alltag kennenzulernen. Bei diesem Besuch erfuhr Udo Schenk von der Kampagne „Urologie für alle“. „Es war für mich keine Frage, ob ich dieses Vorhaben unterstützen möchte“, so der TV-Star, „denn Vorsorge in jeglicher Form sollte für jeden Menschen ein Thema sein.“ Er hat sich für Fotos und Videos zur Verfügung gestellt – alles unentgeltlich. Der gebürtige Wittenberger wird auch am diesjährigen Kongress der DGU teilnehmen und für Gespräche bereitstehen. Am 23. April ist er im MDR-„Riverboat“ zu Gast und spricht ebenfalls über das Thema. Prominente Unterstützer der Urologie-Kampagne waren vor ihm schon die Comedians Atze Schröder und Bodo Bach, Moderator Frank Elstner und Ex-Handballer Stefan Kretzschmar.

„Als Mann braucht man einen Urologen“

Früh erkannt, sind Prostata-, Nieren- und Blasenkrebs gut behandelbar. Doch nur etwa 18 Prozent der Männer nehmen die Früherkennungsuntersuchung beim Urologen wahr; oft gehen sie erst zum Arzt, wenn es schon zu spät ist. Denn Männer sind nie krank – behaupten sie zumindest. „Zum Glück habe ich nie in hypochondrischer Weise in mich hineingehört und stehe deshalb dem Thema Vorsorge offen und realistisch gegenüber“, sagt Udo Schenk. Die berufliche Beschäftigung mit der Rolle des Dr. Kaminski habe ihn in dieser Haltung bestätigt: „Man lernt zumindest, dass man als Mann einen Urologen braucht.“ Sein Urologe habe bei ihm eine gewisse Hausarzt-Funktion übernommen. Jährlich werde ein großes Blutbild und auch ein PSA-Test gemacht, erzählte Udo Schenk auf dem Leipziger Urologen-Kongress im Gespräch mit Professor Rassweiler. 

Deutsche Stimme von Lord Voldemort

Der in Berlin lebende Schauspieler, verheiratet mit Schauspielkollegin Marina Krogull, hat in Leipzig studiert. Er arbeitet auch als Synchronsprecher. Seit 1993 synchronisiert er den englischen Schauspieler Ralph Fiennes und wurde als deutsche Stimme von Lord Voldemort aus „Harry Potter“ einem großen Publikum bekannt – zuletzt auch als Mister M. in „James Bond“.

Von Kerstin Decker