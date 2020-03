Schiffsflotte fährt künftig mit synthetischem Diesel – wegen der Umwelt

Markkleeberg

Lautstark schlagen die Wellen gegen die Rümpfe der MS Wachau, der MS Störmthal und der MS Markkleeberg. Die drei Personenschiffe liegen fest verzurrt im „Heimathafen“ an der Seepromenade des Markkleeberger Sees. So stürmisch Wind und Wetter Landrat Henry Graichen am Donnerstag bei seinem Besuch des Personenschifffahrtsunternehmens begrüßten, so entspannt berichtete der kaufmännische Betriebsleiter Stephan Mann von der Erfolgsgeschichte.

Sonderfahrten locken das ganze Jahr über

Die kleine Flotte hat im letzten Jahr rund 64 000 Passagiere befördert. Die einen waren zwischen den Anlegestellen mit dem Rad unterwegs, die anderen haben es sich beim Ausflug mit der Firma oder mit Freunden auch kulinarisch verwöhnen lassen. Schon vor dem offiziellen Saisonstart am 4. April finden an den schönen Wochenenden Ausfahrten statt. „Die Buchungslage ist bisher sehr gut“, erzählt der kaufmännische Betriebsleiter Stephan Mann. Wegen der Unsicherheiten rund um die Auswirkungen des Coronavirus gab es lediglich einen Rückzieher bei 80- bis 85-Jährigen, die sich zum Klassentreffen auf dem Wasser verabredet hatten. Wie sich in den nächsten Wochen und Monaten die Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern und Busunternehmen gestaltet, die inzwischen aus ganz Deutschland nach Markkleeberg kommen, ist aber noch ungewiss.

Schleuse sorgte für Aufschwung

Im Jahr 2012 ließ Großpösnas Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) eine Sektflasche am ersten Fahrgastschiff für 130 Personen zerschellen – das bekam den Namen Wachau. Schiffseigner Wilfried Meyer bemerkte schnell: „Hier ist Wasser genug für weitere Überlegungen“. Ein Jahr später, als sich nach Öffnung der Kanuparkschleuse, die Fahrten zwischen dem Markkleeberger und dem Störmthaler See zum Publikumsmagneten entwickelt hatten, war das nächste Schiff schon in der Werft.

Die MS Markkleeberg stach 2014 in See, sie bietet Platz für 400 Passagiere. Während die Markkleeberg nicht durch die Schleuse passt, hat Meyer beim Bau des dritten Schiffes, der MS Störmthal, jeden Zentimeter ausgenutzt, um zufriedene Gäste im größtmöglichen, optimal konzipierten Schiff durch das Nadelöhr zu schippern. „ Meyer hat damals persönlich mit einem Zollstock statt mit einem modernen Lasermessgerät die Schleuse ausgemessen“, erinnert sich Holger Hartig, technischer Betriebsleiter und Schiffsführer.

Synthetischer Diesel aus Magdeburg

Dabei ist Meyer bekannt für hohe Maßstäbe und hochmoderne technische Standards, auch was die Emissionen betrifft. In Kürze fahren seine Schiffe noch schadstoffärmer. Sie werden, sobald die Zusage des Zulieferers da ist, mit einem synthetischen Diesel betankt, der aus einem Shell-Tanklager aus Magdeburg kommt. „Das kostet zwar ein wenig mehr, ist es uns im Sinne des Umweltschutzes aber wert“, so Mann.

Die Gäste wissen das zu schätzen, die Resonanz ist überwiegend positiv. Familien nutzen häufig die Schleusentour, die Abendfahrten mit Live-Musik und Tanz sind beliebt, ebenso die Adventsfahrten mit Stolle und Glühwein. Es gibt zahlreiche „Wiederholungstäter“, wer einmal mit dabei war, rührt gerne die Werbetrommel. Oft wird die Tour auf den Seen in eine Reise eingebunden. Da runden die Möglichkeiten rund um den Markkleeberger See vom Wildwasser-Rafting über den Kletterpark bis hin zum Adventure-Golfplatz das Angebot ab.

Aushilfen werden immer gesucht

„Die Personenschifffahrt ist ein Baustein und hat bei den ansässigen Gewerbetreibenden vom Hotelier bis zum Gastronomen einen anhaltenden wirtschaftlichen Effekt, der oft unterschätzt wird“, betont Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). „Als Stadt sind wir sehr dankbar, solch ein einmaliges, funktionierendes Angebot in der Region zu haben.“

Die einzige Schwierigkeit sei, gibt Mann zu, in einem Saisonbetrieb Personal zu bekommen – obwohl es die unterschiedlichsten Modelle gibt. „Acht Leute gehören zum festen Kern“, sagt er. Aushilfen ab 18 Jahre, das können auch Schüler oder Studenten sein, würden immer gesucht.

Von Gislinde Redepenning