Im Berufsschulzentrum in Schkeuditz wurde am Dienstagvormittag das Eisenbahner-Betriebsfeld offiziell in Betrieb genommen.

Die Auszubildenden können nun beispielsweise den Zugverkehr zwischen verschiedenen Bahnhöfen der Region regeln lernen. Zur ersten Inbetriebnahme kamen auch Landrat Kai Emanuel (parteilos) sowie ein Vertreter der Deutschen Bahn.

Insgesamt sechs mal acht Meter ist das Modelleisenbahnfeld groß. Auf den 48 Quadratmetern stehen die Bahnhöfe Leipzig, Halle, Schkeuditz und Delitzsch. Und dazwischen fahren die verschiedensten Züge der Region – aber auch überregionale. Damit sollen die Azubis, die aus Bayern oder anderen Bundesländern kommen, sich an der Schkeuditzer Schule ein bisschen mehr zu Hause fühlen.

Kollegen vom Fahrdienst geben Wissen weiter

„Die Eisenbahner-Ausbildung nach Schkeuditz zu holen, wurde von den Behörden zunächst kritisch betrachtet“, erklärte Schulleiter Dietrich Lehne in seiner Rede. Um dem Anspruch gerecht werden zu können, seien unter anderem Lehrer geschult worden.

Zudem gebe es eine Kooperation mit der Deutschen Bahn, bei der zwei Mitarbeitern eine duale Teilzeitbeschäftigung ermöglicht wird. „So bleiben die Kollegen im Fahrdienst, können ihr Wissen aber gleichzeitig an nachfolgende Generationen weitergeben.“ Ein Pilotprojekt im Freistaat Sachsen.

Die Modellbahnanlage, an der auch Lehrer mitgebaut haben, umfasst 258 Meter Gleise, 134 Weichen, elf Steuer-Computer, zehn Lok-Steuermodule und eine Telekommunikationsanlage.

„Noch ist es mehr eine Modellanlage und kein nach den Sicherheitsanforderungen arbeitendes Betriebsfeld“, so Lehne. „Aber wir wollen im nächsten Schritt unter anderem die Betriebs- und Streckenbücher erstellen.“

