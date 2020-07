Schkeuditz

Engagement auch in der Freizeit – für einige Schüler des Gymnasiums in Schkeuditz ist das selbstverständlich. Gemeinsam mit Projektleiter Jürgen Unger sind sie in der AG Ökologie aktiv und haben den Flughafen-Wald, der als Ausgleichsfläche des Flughafens in Papitz entsteht, im Blick. Nach fünf Jahren haben sie nun ihre Ergebnisse vorgestellt.

Wald besteht aus 250 000 Gehölzen

Insgesamt 250 000 Gehölze sind vor fünf Jahren vom Flughafen in Modelwitz gepflanzt worden. Kosten: etwa 670 000 Euro. Neben den Laubbaumarten Traubeneiche, Winterlinde und Eberesche stehen dazwischen auch Silberfichten und Eiben. „Das dient dem Schallschutz, vor allem im Winter, wenn die Laubbäume ihre Blätter verloren haben“, erklärte Unger. Mit seinen Schülern hat er in diesem Bereich unter anderem den Boden analysiert und die Baumgrößen alljährlich dokumentiert. „Als die Bäume eingesetzt wurden, hatten die Bäume eine Höhe von 60 bis 80 Zentimetern“, erläuterte Schüler David Dzialas, der nahezu von Anfang an bei der AG dabei ist. „In den vergangenen Jahren sind sie mehr als einen Meter gewachsen. Und zwar trotz des Niederschlagsdefizits, das wir eindeutig nachweisen konnten.“

Anzeige

Dieses Schild erklärt den gepflanzten Dreieckswald. Quelle: Michael Strohmeyer

Weitere LVZ+ Artikel

Dank vom Flughafen-Pressesprecher

Der Ausgleichswald sei eine wichtige Sache für Schkeuditz, aber auch für den Flughafen, sagte Pressesprecher Uwe Schuhart. „Ich danke euch, dass ihr mit so viel Engagement und Leidenschaft die Fläche hier begleitet.“ Er werde sich den Projektbericht genau anschauen. „Mal sehen, was aus dem Biologie-Leistungskurs und als Sohn einer Bio-Lehrerin bei mir noch hängen geblieben ist“, sagte er schmunzelnd.

Wer versiegelt, muss auch pflanzen

„Es sind nicht nur die Baumaßnahmen, die die Region um den Flughafen verändern, sondern auch die Ausgleichsmaßnahmen“, so der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Diese Flächen seien ökologisch sehr wichtig. „Jeder, der Flächen versiegelt, muss diese Versiegelung auch durch Neupflanzungen ausgleichen“, sagte Bergner. „Und wenn junge Leute dann so an das Thema Umwelt herangeführt werden, ist das eine tolle Sache.“

AG Ökologie gibt es seit 1997

Die AG Ökologie am Gymnasium Schkeuditz gibt es nun bereits seit 1997. Seit 2008 hat Projektleiter Unger das Zepter übernommen. „Es ist ein Freizeitprojekt im Ganztagsangebotsbereich“, so Unger. „Toll, wenn unsere Pflicht, die Ausgleichspflanzungen zu machen, mit solch einem Engagement verbunden werden kann“, meinte Schuhart. „Das ist ein richtig gutes Paket.“

Von Linda Polenz