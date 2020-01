Schkeuditz: Illegaler Flughafen-Parkplatz ist geräumt

Nun ist Bewegung in die Sache gekommen: Nach Berichten der LVZ und einem Gerichtsentscheid ist der illegale Parkplatz am Schkeuditzer Roßberg geräumt. Zwischenzeitlich standen dort mehrere hundert Fahrzeuge.

Der illegale Parkplatz am Schkeuditzer Roßberg ist geräumt. Seit einem Jahr hatte die LVZ berichtet, am Ende besiegelte ein Gerichtsurteil das Aus des nicht genehmigten Stellplatzes. Zwischenzeitlich standen an dieser Stelle mehrere Hundert Fahrzeuge. Quelle: Michael Strohmeyer