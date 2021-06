Schkeuditz

Christoph Zwiener war sichtlich bewegt, als er offiziell die Saison auf der Bühne am Biedermeierstrand eröffnete. Minutenlang kämpfte der kreative Kopf und künstlerische Leiter des Haynaer Strandvereins mit den Tränen. „Ich bin so froh, dass es jetzt wieder losgehen kann“, sagte er mit brüchiger Stimme. „Einen Monat später als sonst und ein Jahr später als gedacht, eröffnen wir die Saison.“

Volkslieder zum Mitsingen

Und das am Sonntag, 20. Juni, gleich mit einem Highlight. „Wir singen uns den Corona-Frust mit Volksliedern von der Seele“, so Zwiener. Das Leipziger Symphonieorchester lädt um 15.30 Uhr unter dem Motto „Alles singt“ zu einem Mitsing-Konzert ein. Gemeinsam mit den Solisten Uta Zwiener und Daniel Blumenschein sowie dem Chor Art Kapella Schkeuditz, der Neuen Krostitzer Chorgemeinschaft und dem Zwochauer Kirchenchor sollen bekannte Volkslieder über den Haynaer Strand schmettern. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Oliver Twist zum Staunen

An drei Wochenenden jeweils freitags und sonnabends können sich Musical-Fans auf „Oliver Twist“ freuen. „Das schaue ich mir auch wieder an“, erklärte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) zum Saisonauftakt. „Das kann einfach auch nirgendwo so schön aufgeführt werden, wie hier am Strand.“ Er selbst halte Kunst und Kultur für etwas, das auch das Leben ausmacht. „Ich bin froh, dass es wieder losgeht“, sagte er. „Und ich bin stolz, dass es hier in Schkeuditz diesen Strandverein gibt.“ Das Musical läuft am 6., 7., 20., 21., 27. und 28. August jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro, es gibt Ermäßigungen.

Vereinstag zum Erleben

Am 8. August ab 11 Uhr findet wieder der Tag der Schkeuditzer Vereine statt. Spontan übernahm Oberbürgermeister Bergner zum Saisonauftakt am Dienstag dafür wieder die Schirmherrschaft. Am Strand stellen sich an diesem Tag die Schkeuditzer Vereine vor. Zudem gibt es abends eine Abba-Tribute-Show auf der Bühne. Der Eintritt ist jeweils frei. Ebenfalls Highlights: das Biedermeier-Strandfest am 21. und 22. August, sowie die Barbra Streisand Hommage mit Uta Zwiener und der Sächsischen Bläserphilharmonie am 3. September.

Museumsdorf zum Informieren

Doch auch abseits der reinen Kultur ist einiges geplant am Biedermeierstrand. „Wir können dank Fördermitteln mit dem Aufbau eines musealen Strandbereichs beginnen“, so Zwiener. Das erste Projekt, das dabei realisiert wird, ist der detailgetreue Nachbau des Ortes Lössen, der der Braunkohle zum Opfer fiel. „Wir werden das gemeinsam mit den ehemaligen Bewohnern realisieren“, sagt Zwiener. Entstehen sollen im Maßstab 1:10 Dreiseithöfe, Einfamilienhäuser, Gaststätte und Kirche. „So soll ein Ort der erinnernden Begegnung geschaffen werden“, erklärt Zwiener. „So können auch Besucher des Strandareals, die bisher kaum Berührung mit dem Thema hatten, informiert und sensibilisiert werden.“ Der Haynaer Strandverein stellt dafür ein etwa 200 Quadratmeter großes Areal zur Verfügung.

Von Linda Polenz