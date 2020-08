Schkeuditz

In der kommenden Woche ist am Nachthimmel ein besonderes Naturspektakel zu beobachten. Der sichtbare Meteoritenregen der Perseiden nähert sich seinem alljährlichen Höhepunkt, der zwischen Donnerstag und Sonnabend erwartet wird. In der Schkeuditzer Sternwarte kann man dabei nicht nur in der ersten Reihe sitzen, sondern darüber hinaus auch wissenswerte Informationen mit nach Hause nehmen.

Mehrere Sternschnuppen-Shows ab Donnerstag

Der Freundeskreis Planetarium e.V. um seinen rührigen Vorsitzenden Henry Röhr hat dazu an drei Tagen gleich mehrere „Sternschnuppen-Shows“ geplant. Der Start erfolgt schon am Donnerstag um 23.30 Uhr. Da nur 20 Besucher gleichzeitig auf die Plattform dürfen, ist eine vorherige telefonische Anmeldung erforderlich, informiert Röhr. „Eine Vorstellung dauert rund anderthalb Stunden, dann ist die nächste Gruppe dran.“ Für den Vorsitzenden des Freundeskreises werden das drei lange Nächte, denn „Schluss ist, wenn niemand mehr da ist“ und sowohl am Freitag (23.30 Uhr und 1 Uhr) als auch am Sonnabend (ab 1 Uhr) gibt es das gleiche Programm noch einmal.

Das Planetarium in Schkeuditz Quelle: Marco Gahrig

50 Meteoriten pro Stunde – Sicht in Schkeuditz besonders gut

Die Besucher erwartet weit mehr als die reine Beobachtung von Meteoriten mit der Hoffnung auf sich erfüllende Wünsche bei deren Anblick. „Wir haben extra noch zwei weitere Teleskope aufgestellt und sie auf Jupiter und Saturn ausgerichtet. Sie sind gegenwärtig besonders groß zu sehen“, macht Henry Röhr neugierig. Außerdem weiß er viel über die markante Konstellation des Sommerdreiecks zu erzählen, das gerade unseren Nachthimmel bestimmt. Damit kann er unterhaltsam die Pausen überbrücken, in denen gerade mal keine Sternschnuppe in der Erdatmosphäre verglüht. Rein statistisch sind diese aber kurz. Durchschnittlich 50 Meteoriten pro Stunde sind bei klarem Himmel in unserer Region zu beobachten. „Durch die Lage der Sternwarte und die relativ geringe Lichtverschmutzung sind die Chancen im Raum Schkeuditz auf der Sternwarte am größten“, weiß Röhr.

Telefonische Anmeldung erforderlich

Der Eintritt zu den Sternschnuppen-Shows in der Sternwarte Schkeuditz, Bergbreite 1, ist frei. Allerdings ist eine telefonische Reservierung unter der Rufnummer 0176:49934310 erforderlich, da die Teilnehmerzahl wegen der geltenden Hygieneregeln beschränkt ist. Zudem sollten Besucher auch einen Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen.

Von Rainer Küster