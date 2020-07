Schkeuditz bekommt zwei Stadtbuslinien

Schkeuditz

Schkeuditz bekommt einen Stadtbus. Zwei Linien sollen zum 31. August, also pünktlich zum Start des neuen Schuljahres, ihren Betrieb aufnehmen. Dazu soll es einen eigenen Stadttarif geben, mit dem ausschließliche Nutzer des Stadtverkehrs günstiger fahren.

Einige Ortsteile bislang nicht erschlossen

Mit einer Straßenbahnlinie, einer S-Bahn und mehreren Plus-Bussen ist Schkeuditz als drittgrößte Stadt des Landkreises Nordsachsen schon recht gut ans Netz des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) angeschlossen. Dennoch gibt es auch weiße Punkte, also Ortsteile, die gar nicht mittels ÖPNV erschlossen sind. „Das ist einer der Gründe, warum wir die Stadtbuslinien einführen“, erklärt Christian Hoyas, zuständiger Mitarbeiter im Landratsamt Nordsachsen. „Außerdem soll DHL besser erschlossen werden.“

Helios-Klinik bekommt eigenen Haltepunkt

Dazu wird es zwei Linien geben, die zunächst als 191 und 193 fahren sollen. „Ab 1. August 2021 wird dann die 191 zur Linie A, die 193 zur Linie B“, so Hoyas. Die Streckenführung läuft bei der 191 von DHL zum Bahnhof, weiter zum Rathausplatz über die Merseburger Straße und den Bierweg bis zum Globana-Hotel – und wieder zurück. Die Linie 193 fährt vom Bahnhof über Robert-Koch-Straße und Lilienthalstraße über die Teichstraße zum Rathausplatz, dann weiter zur Helios-Klinik und über die Gartenstadt nach Papitz. „Hier gibt es eine Besonderheit“, erklärt Hoyas. „Die Helios-Klinik bekommt einen Wendepunkt, so dass der Halt direkt vor dem Eingang sein wird.“ Die Bauarbeiten dazu seien allerdings noch nicht abgeschlossen, so dass dieser Haltepunkt erst ab Anfang 2021 nutzbar sein wird. „Bis dahin hält der Bus an der Leipziger Straße“, sagt Hoyas.

DHL kofinanziert das Angebot

Montags bis freitags zwischen 5 und 19 Uhr sollen die Linien jeweils jede Stunde fahren. Am Sonnabend von 9 bis 19 Uhr alle zwei Stunden. „Es soll auch ein nahtloser Übergang von der S-Bahn in den Bus gesichert werden“, so Hoyas. Die Busse seien mit einem digitalen Anschlusssicherungssystem ausgestattet. Komme die S-Bahn später, sehe der Fahrer das und könne in einem angemessenen Zeitraum auch warten. Neben der Erschließung der Helios-Klinik mit dem Angebot des ÖPNV werde auch DHL besser angebunden. „Das Projekt wird von DHL auch zunächst bis 2021 kofinanziert“, so Hoyas. Der Hauptanteil der jährlichen Kosten von 220 000 Euro bleibe allerdings am Landkreis hängen, DHL beteilige sich mit 10 000 Euro.

OBM: „Keine Konkurrenz zur Straßenbahn“

Doch nicht nur die Helios-Klinik und DHL profitieren vom neuen Angebot. Auch der Ortsteil Papitz wird nun besser ans Netz angeschlossen. Perspektivisch sei das auch für Modelwitz geplant, machte Hoyas deutlich. Allerdings fehle es dort derzeit noch an Infrastruktur. „Derzeit gibt es keine Möglichkeit in Modelwitz, einen adäquaten Platz für eine Wendeschleife zu finden“, ergänzt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Für Schkeuditz sei die Einführung des Stadtverkehrs aber ein wichtiges Projekt. „Das soll auch keine Konkurrenz zur Straßenbahn sein“, so Bergner. „Sondern eine Ergänzung.“

Stadtbus-Tarif günstiger

Für all jene mit einem MDV-Abo ändert sich nichts. Der Stadtverkehr ist auch mit der Zone 162 nutzbar. Günstiger wird es für alle, die nur die Stadtbusse nutzen, für diesen Fall werde es eine eigene Zone innerhalb der Zone 162 geben, erklärt Hoyas. „Fakt ist aber: Die Stadtverkehrszone macht nichts teurer.“ Für den Stadtverkehr sollen übrigens keine kleineren, sondern die Standardbusse eingesetzt werden.

Von Linda Polenz