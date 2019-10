Schkeuditz

Schkeuditz ist sicherer geworden. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik der Polizei hervor, die in der jüngsten Sitzung des Stadtrates vorgestellt wurde. Demnach gab es im Jahr 2018 etwa 18 Prozent weniger Straftaten als noch im Jahr zuvor. An den Gesamtstraftaten der Polizeidirektion Leipzig konnte Schkeuditz seinen Anteil von 1,8 Prozent im Jahr 2017 auf 1,6 Prozent im vergangenen Jahr senken.

1547 Diebstähle – am häufigsten verschwinden Fahrräder

Den größten Anteil an den insgesamt 1547 erfassten Fällen im vorigen Jahr haben die Diebstähle. Nach der Statistik der Polizei werden am häufigsten Fahrräder gestohlen. Einen hohen Anteil an den Straftaten haben mit 173 erfassten Fällen auch Sachbeschädigungen. Am meisten zugenommen haben im Vergleich zum Vorjahr die Rauschgiftdelikte. Ein Plus von 51,6 Prozent. Ebenfalls stark gestiegen sind die Brandstiftungen – um genau 50 Prozent. Ein deutliches Minus ist dagegen bei den Ladendiebstählen zu verzeichnen, sie sind um 65,2 Prozent gesunken. Auch zurückgegangen sind die Wohnungseinbrüche. Erfasste die Polizei im Jahr 2017 noch 34 Fälle, waren es ein Jahr später 13 weniger.

„Ich danke den Beamtinnen und Beamten, die tagtäglich für uns im Einsatz sind“, sagte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) nach dem Bericht von Polizeirat André Schuhknecht, der derzeit das Polizeirevier Nord leitet. „Polizist zu sein, ist in der heutigen Zeit sicher nicht immer einfach“, meinte Bergner. „Sie können sich ja auch nur im Rahmen dessen einbringen, was personell möglich ist.“ Seine Forderung gehe deshalb an die Landespolitik: „Die Polizeipräsenz in unserer Stadt ist wichtig“, so der Oberbürgermeister. „Der Posten am Markt muss bleiben.“ Dort untergebracht sind derzeit der Bürgerpolizist, der Standortkommandant für Schkeuditz und ein Kriminalkommissariat.

Motorradrennen erfordern mehr Polizeipräsenz

Dass es auf der Südumfahrung vermehrt zu Motorradrennen komme, merkte Stadtrat Oliver Gossel (B90/ Die Grünen) an. „Ich kann mir kaum vorstellen, dass da nichts festgestellt wird.“ Nicht in Größenordnungen, hieß es vom Polizeirat. „Gibt es da Techniken und Taktiken, um den ständigen Geschwindigkeitsüberschreitungen in diesem Bereich habhaft zu werden?“, so Gossel weiter. „Wir führen dort Geschwindigkeitsmessungen durch, auch mit Technik, die von hinten und vorn blitzen kann“, antwortete Schuhknecht. Das Thema sei seit Jahren ein Dauerbrenner, meinte auch der Oberbürgermeister. „Da müssen wir dran bleiben.“

Ist der Posten wirklich rund um die Uhr besetzt?

Stadtrat Reiner Haase ( FDP) wollte hingegen wissen, warum der Flughafen nicht ein eigenes Revier hat. „Die Größe hätte er doch“, meinte er. Derzeit ist das Revier Nord neben Schkeuditz auch für Taucha und den Flughafen zuständig. „Wir sind sehr nah dran am Flughafen und fahren oft Streifen“, so Schuhknecht. Stadtrat Werner Dreßler (Freie Wähler) sorgte sich hingegen, ob der Schkeuditzer Posten überhaupt besetzt ist. „Auf dem Markt nehmen die Leute direkt unterm Fenster der Polizei die Absperrungen weg und fahren verkehrswidrig“, meinte Dressler. „Da ist mir noch nie aufgefallen, dass einer rausgekommen wäre und die Leute abgestraft hätte.“ Er könne versichern, dass beim Posten nicht nur Licht brenne, sondern er auch besetzt ist. „Allerdings kann die Polizei leider nicht den ganzen Tag am Fenster sitzen.“

Von Linda Polenz