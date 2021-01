Schkeuditz

In der letzten Stadtratssitzung des Jahres 2020 gab es in Schkeuditz große Diskussionen um die Stellungnahme zu einem geplanten Industriegebiet in Leipzig-Lützschena (die LVZ berichtete). Wie bei solchen Bauvorhaben üblich, wurde die Stadt Schkeuditz als Nachbarkommune am Prozess beteiligt – und darf sich zum Vorhaben äußern. Derzeit wird die vorläufig nach Leipzig gesandte Stellungnahme gemeinsam mit allen Fraktionen überarbeitet, die Stadt wird sich zu einigen Punkten darin äußern.

Schkeuditz will bestimmte Industrie ausschließen

So steht gleich im ersten Absatz der bisherigen Stellungnahme aus Schkeuditz: „Insbesondere aus immissionsschutzrechtlicher Sicht sind Nutzungseinschränkungen zu treffen“, so die Stadt. So sollten beispielsweise Müllverbrennungsanlagen und ähnliche Nutzungen sowie Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Flughafen-Shuttle-Parkplätze ausgeschlossen werden. „Auch unter Beachtung der erheblichen gewerblichen Vorbelastung im Untersuchungsraum ist dazu eine enge interkommunale Abstimmung notwendig“, heißt es.

Flughafen will das Gebiet entwickeln

Aus den Unterlagen der Stadt Leipzig geht hervor, dass der Flughafen Leipzig-Halle im Wesentlichen der Eigentümer der insgesamt 1,36 Millionen Quadratmeter großen Flächen ist. Er sei es auch, der das Industriegebiet „Radefelder Allee West“ plane. Was genau entstehen soll, sei allerdings nicht klar. „Die Obergrenzen für Emissionen sind im Industriegebiet zwar höher als im Gewerbegebiet“, erklärt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) im Gespräch mit der LVZ. „Aber die Art des Bebauungsplans sagt noch nichts darüber aus, ob es laut oder leise wird.“ So sei beispielsweise Porsche, von der Rennstrecke mal abgesehen, eher emissionsarm – obwohl in einem Industriegebiet gelegen.

Sorgen wegen Regenwasserableitung

Viel mehr sorgt sich die Stadt Schkeuditz beim Vorhaben um die Regenwasserableitung. „Die Wasserableitungen aus dem Regenrückhaltebecken des Flughafens Leipzig-Halle in Richtung Kalter Born haben in der Vergangenheit bereits zu Überstauerscheinungen in den Ortslagen Papitz und Modelwitz geführt“, heißt es in der Stellungnahme. Deshalb möge nachgewiesen werden, wie die geplanten Ableitungen in Richtung Schkeuditz erfolgen könnten. Inwiefern sich auch die jetzt mit den Fraktionen erarbeiteten Punkte später im Bebauungsplan wiederfinden, müsse man sehen, meint Bergner.

Von Linda Polenz