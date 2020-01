Schkeuditzer OBM will Schwimmhalle vom Flughafen

Schkeuditz

Der geplante Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle ist weiter Thema in Schkeuditz. Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) hat sich nun zu den Plänen geäußert – und fordert von Flughafen, DHL und dem Freistaat Sachsen, dass sie die Betroffenen mitnehmen. Nicht nur mit Worten, sondern auch durch Handeln. Und er hat auch konkrete Vorstellungen wie das aussehen kann.

Große Belastung für die Region

„Es kann nicht sein, dass die Menschen hier in der Region immer nur die sind, die die Belastungen tragen müssen“, sagt Bergner auf Nachfrage der LVZ. „Aber natürlich ist der Flughafen aus Schkeuditz nicht wegzudenken.“ Die Medaille habe wie so oft zwei Seiten. „Es profitieren viele Menschen, aber es ist auch eine große Belastung für die Region.“ Deshalb gehe sein klarer Appell an Flughafen, DHL und Freistaat Sachsen: „Die Menschen müssen mitgenommen werden. So wie vor 15 Jahren werden die Leute das nicht mehr mittragen.“

„Können nicht immer nur Leidtragende sein“

Er fordere von allen Beteiligten Bewegung, insbesondere in puncto Infrastruktur in der Stadt. „Stichwort Schwimmhalle, Stichwort Sportstadion“, so Bergner. „Ich erwarte von allen Signale, dass die Bedürfnisse der Leute hier nicht nur gehört werden, sondern dass auch gehandelt wird.“ Er könne und wolle die Entwicklung des Flughafens natürlich nicht aufhalten. „Aber wir können hier nicht immer nur die Leidtragenden sein.“ Zumal die Vorfelderweiterung von DHL ja nicht das Ende der Fahnenstange sei. „Die Entwicklung wird noch weiter gehen und es werden irgendwann noch mehr Starts und Landungen sein“, meint der Oberbürgermeister.

Schwimmhalle großes Thema in Schkeuditz

Wie berichtet, ist das Thema „ Schwimmhalle“ ein großes in Schkeuditz. Viele Bewohner wollen ihr einstiges Schwimmbad wieder zurück.

In der Berliner Straße stand noch vor 25 Jahren eine Schwimmhalle. Dann wurde sie wegen baulicher Mängel abgerissen. Die Schkeuditzer wünschen sich eine neue. Quelle: Michael Strohmeyer

Vor 25 Jahren wurde die alte Halle wegen baulicher Mängel abgerissen, seit einiger Zeit wird nun die Idee eines Neubaus mit Konsequenz von Seiten der Stadt verfolgt. „Aus eigener Kraft können wir uns das nicht leisten“, sagt Oberbürgermeister Bergner. Etwa 17 Millionen Euro koste ein solcher Bau, hinzu käme jährlich etwa eine Million Euro an Unterhaltungskosten. Wenngleich etwa 30 Prozent der jährlichen Kosten durch die Einnahmen gedeckt würden, könne sich Schkeuditz das derzeit nicht leisten. „Das ist für uns nicht darstellbar.“

Kommune profitiere nicht wie sie sollte

Und das, obwohl Schkeuditz wirtschaftlich nicht so schlecht aufgestellt ist. „Wir sind die wirtschaftsstärkste Kommune des Landkreises“, erklärt Bergner. Und dennoch gehöre die Stadt zu den Bedarfskommunen, bekomme also Mittel zugewiesen. „Unser Problem ist, dass wir die verlängerten Werkbänke einiger Firmen sind, aber die Unternehmenssitze nicht in der Stadt sind“, so Bergner. Deshalb würde die Hauptsteuerlast auch woanders entrichtet. „Und die Stadt profitiert nicht in dem Umfang, wie sie sollte.“ Schließlich würden der Dreck und der Lärm eben in und über Schkeuditz produziert.

Unmut über Informationsveranstaltung

Der Flughafen wird in den nächsten Jahren insgesamt 500 Millionen Euro in seinen Ausbau investieren. Die größte Einzelmaßnahme ist die Vorfeld-Erweiterung im Bereich DHL. Eine vorzeitige Bürgerbeteiligung im Rahmen einer Informationsveranstaltung hat erst vorige Woche für großen Unmut in Schkeuditz gesorgt.

