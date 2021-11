Schlaflos in Leipzig: Nachtbürgermeister zu sein, ist kein leichter Job

Leipzig

Sehr geehrte Nachtschwärmende, Aufbleiber, Schlafwandler. Werte nächtliche Waldstraßenviertel-Parkplatzsuchende, Pyjama-Party-Veranstalter, Kneipen-Übriggebliebene. Liebe Friedhofseinsteiger, Vampirinnen und Vampire.

Endlich ist es soweit. Euer Volk hat eine Botschaft. Die Botschaft der Nacht. Und seit Oktober einen Nachtbürgermeister (oder korrekt den Fachbeauftragten für Nachtkultur) Nils Fischer. Er soll immer und überall sein – das ist zumindest der Plan. Eigentlich ein Traumberuf? Empfehlenswert ist es, am besten jetzt schon einmal über mehrere Klone nachzudenken. Vielleicht gibt es dafür auch Fördermittel-Anträge. Oder man sieht ihn zukünftig im Batman-Kostüm mit Flugdrohne im Nachthimmel-Tiefflug über der Stadt. Da Veranstaltungen ja oft gleichzeitig beginnen und stattfinden, kann es nur so sein.

Jetzt jedenfalls kann er sich erst mal in Ruhe einarbeiten. Denn: Die Nacht hat gar kein Nachtleben mehr. Das Batman-Kostüm kann er jetzt eintauschen gegen eine Trommel, viele Trommeln. Wir sind dabei! Für die Erhaltung und das Überleben der Clubs, Privattheater, der Freien Szene und, und, und. Leipzig ohne Nachtleben? Nicht vorstellbar. Das wäre doch nun der erste große Auftritt für unseren Ritter und Retter der Nacht! Soll er der verstummten Nacht eine Stimme geben.

Zur Koordinierung des Nachtlebens in der Stadt wurde die Stelle geschaffen. Was umfasst das alles? Anscheinend richtig viel. Der Fachbeauftrage für Nachtkultur fungiert gemeinsam mit dem Nacht-Rat und der Koordinierungsstelle Nachtleben als Vermittler zwischen Veranstaltern und Vereinen. Clubbetreibern, Kultur und Stadt, Ordnungsamt und Polizei.

Konfliktprävention, Gesundheitsauflagenumsetzung, Sicherheitskonzepterarbeitung stehen auf dem Plan. Und vieles mehr, wie man nachlesen kann. Praktisch gesehen könnte auch eine neue Öffentliche-Toiletten-Konzept-Erarbeitung dazu gehören. Gerade eben stand Leipzig Stadt im bundesweiten Klo-Ranking (das gibt es wirklich!) auf dem letzten Platz. Die Städte Köln und Bremen schneiden besser ab.

Clubszene wieder im Pandemie-Winterschlaf

Auch ohne sich um die stillen öffentlichen Örtchen kümmern zu müssen gibt es immer noch genug zu tun, um das Nachtleben Leipzigs zu sichern. Betreiber der Clubs aktuell zu unterstützen, dass es überhaupt noch zukünftig alle Veranstalter gibt. Ich frage mich gerade, wann beginnt eigentlich das Nachtleben zeitlich gesehen – 22Uhr? Oder mit Sonnenuntergang. Also in der Winter- und Sommerzeit verschieden? Demnach ist wohl alles, was zeitlich davor liegt, Abend-Kultur – Theater, Konzerte, Oper, Kino.

Die Abendkultur ist leider nun auch aktuell wieder im Zwangswinterschlaf. Und dass über die Feiertage. Leuchtende Kinderaugen beim Abendsegen und beim Auftritt der Engel in Hänsel und Gretel. Ein Besuch mit der Oma im Weihnachtsmärchen oder der Kinderoper fehlt einer ganzen Generation. Nun schon im zweiten Jahr. „Weißt Du, wie das wird? Was daraus wird?“ singen Die Drei Nornen in der Götterdämmerung.

Ich schweife ab, denken wir uns sehnsüchtig nach vorn. Nach einem Theaterbesuch, es ist Freitag gegen 22 Uhr. Schnell noch ins ... aber wie komme ich dahin – öffentlich? Einigermaßen gut bis Mitternacht von der City aus in die Szene- und Kreativviertel. Dennoch, Berlin-Verwöhnte müssen sich erst einmal umstellen. Bis 1 Uhr im Zehn-Minuten-Takt, am Wochenende durchgehend im 15-Minuten-Takt. Unübertroffen und natürlich nicht vergleichbar. Und der Vorteil der zur Nachtruhezeit unterirdisch fahrenden, weil in den Kurven oft quietschenden U-Bahnen. Die Takt-Ausdünnung (schönes Wort) greift hier in Leipzig nach 23 Uhr. Immerhin, Nachtbusse fahren in alle Richtungen ab Hauptbahnhof. Im Schnapszahl-Rhythmus 1.11 Uhr, 2.22 Uhr und so weiter. Nur, wer fährt dort ab? Die nächtlich spannenderen Orte sind woanders. Die Busabfahrtszeiten dort dann eher eine Lotterie. Wenn der Bus weg ist, dann hilft es zu Fuß weiterzuziehen in die nächste Location. Das kann man bis zum Morgengrauen so weitertreiben. Bis die Trams dann im Berufsverkehr ab circa 5 Uhr wieder regelmäßig fahren.

Ein Nachtwächter, der über Fahrräder wacht

Oder als Alternative dann doch das Fahrrad, falls es noch dort steht, wo man es angeschlossen hatte. Ist ja nicht selbstverständlich. Da wäre doch zusätzlich zum Nachtbürgermeister ein Nachtwächter wünschenswert, der durch die Stadt geht, warnt und Diebe von der Arbeit abhält. Auf jeden Fall kann man in Leipzig den Nachtwächter buchen als Sightseeing-Rundgang. Für die Aufsicht aller Fahrräder müsste er sich aber auch klonen lassen. „Hört, Ihr Leut’ und lasst euch fragen, wer hat schon wieder mein Rad weggetragen?“ Laufen ist gesund. Und die Entfernungen überschaubar. Und nun, liebe Eulen, Nachtgestalten und Ausgehhungrige träumen wir uns in die Zukunft. Mein Traum, wenn Nachtbürgermeister Nils Fischer gemeinsam mit Tim Fischer einen Nachtgesang im „Noch besser Nacht-Leben“ anstimmt – das wird schön.

Von Carolin Masur