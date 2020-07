Schlau wie Einstein oder Marie Curie: Den Forscherdrang von Kindern wecken

Leipzig

Vom kleinen Forscher zum großen Forscher? Das muss nicht immer sein. Denn ein klassischer Naturwissenschaftler ist auch der Journalist und Moderator Jack Pop eigentlich nicht. Zwar interessierte er sich bereits in der Schulzeit für Chemie oder Physik – am Ende landete der sprach- und musikbegabte Leipziger dann aber doch beim Journalistik-Studium. Das frühere Interesse blieb.

„Es ist das Unwissen, das mich an den Naturwissenschaften interessiert“, sagt Pop, der im echten Leben Tobias Ossyra heißt. „Wenn ich etwas nicht verstehe, versuche ich, der Frage auf den Grund zu gehen. Und wenn ich dann eine Antwort habe, stellen sich automatisch wieder neue Fragen – so dringt man immer tiefer vor in den Kaninchenbau.“ So komme man vom Atommodell zur Quantenmechanik zum Stringmodell.

Manchmal auch zufällig, wie er selbst vom Zeitungsvolontariat über die Moderation einer Nerd Nite zum Youtube-Wissensformat im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gelangte. Gerade erst startete sein neues Podcast-Format „Talk nerdy to me“ von MDR Wissen. Dort stellt Jack Pop sich Fragen wie „Wie viel wiegt das Internet?“.

Wissenschaft als Entertainment

Heute gehört Jack Pop zu Leipzigs bekannten Botschaftern der klassischen MINT-Bereiche, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Der 36-Jährige setzt sowohl in seiner Unterhaltungsshow „Circus of Science“ als auch bei seinen Youtube-Erklärfilmen für MDR Wissen voll auf Entertainment und sein eigenes Interesse. „Mich faszinieren die Konstanten in der Natur. Du nimmst ein Thermometer und misst die Temperatur – und das ist dann so!“, sagt er. „Das ist nicht diskutabel und sorgt für eine tiefe Befriedigung.“

Wissenschaft als Unterhaltung: Moderator und Journalist Jack Pop beim „Circus of Science“. Quelle: Christian Modla

Gleichzeitig können neue Erkenntnisse in den Naturwissenschaften ganze Weltbilder ins Wanken bringen und den kompletten Alltag der Menschheit verändern. Egal, ob die Entdeckung, das die Welt eine Kugel ist, der Relativitätstheorie oder die Erfindung von Dampfmaschine und Internet. Um Kinder für diese Welt zu begeistern brauche es gar nicht viel: nur ein wenig Einsatz und eigene Begeisterung. „Aber man darf das Interesse nicht nur vorschieben, du musst selbst Bock drauf haben!“ Erwachsene seien meist die wichtigsten Vorbilder.

Eltern wichtigste Berater in Sachen Beruf

Gleichzeitig sind insbesondere Eltern auch die wichtigsten Ratgeber in Sachen Zukunft. Manche geben alleine durch ihren Beruf Perspektiven für das eigene Studium oder die Ausbildung, andere erinnern ihre Kinder an Tage der offenen Tür, Messen oder Bewerbungsfristen – das haben auch die offiziellen Stellen längst erkannt. „Wir wollen noch viel stärker auf die Eltern zugehen in Sachen Berufsorientierung“, sagt unter anderem Heike von der Bruck, Leiterin des Referats Beschäftigungspolitik der Stadt Leipzig.

Bereits jetzt bietet die Stadt zahlreiche Möglichkeiten, vor allem für Schüler und Schülerinnen sowie Lehrer und Lehrerinnen, sich in der Welt der Berufe umzusehen. In der Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung laufen dafür die Fäden zusammen, werden Schulen und Wirtschaft vernetzt. Das Problem ist zum einen ein großes Wissensdefizit: „Viele Familien wissen gar nicht, wie viele Studiengänge oder Ausbildungsberufe es im Bereich MINT gibt“, sagt Claudia Schröder von der Koordinierungsstelle.

Auch dächten zum Beispiel viele bei Handwerksberufen an harte, körperliche Arbeit. „Dabei haben sich viele Branchen stark gewandelt, sind technischer und digitaler geworden. Das müssen Eltern und Schüler aber erst mal wissen.“

Stadt Leipzig befragt Eltern Das Thema Berufs- und Studienorientierung ist nicht nur für den Nachwuchs, sondern auch für die Eltern neu, aufregend und manchmal nicht ganz einfach. Um Eltern in diesem wichtigen Entscheidungsprozess besser zu unterstützen und zukünftig hilfreiche Angebote bereitzuhalten, sammelt die Stadt Leipzig Erfahrungen, Wünsche und Meinungen. Die Umfrage wird durch das Referat für Beschäftigungspolitik der Stadt Leipzig gemeinsam mit dem Stadtelternrat Leipzig und dem Koordinierungskreis Berufs- und Studienorientierung der Stadt Leipzig durchgeführt. Eine Teilnahme ist freiwillig und anonym und dauert maximal 10-15 Minuten – per Smartphone, Tablet oder PC/Notebook. Hier geht es zur Online-Elternumfrage.

Die Herausforderung: Mädchen für MINT begeistern

Zum anderen werde ein großes Potenzial in den naturwissenschaftlichen Berufen gar nicht genutzt: das der Mädchen. Zwar stieg zum Beispiel in Leipzig der Frauenanteil bei neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen in dualen MINT-Berufen zwischen 2017 und 2019 um 1,2 Prozent auf 13,8 Prozent. Mit der Quote liegt Leipzig sachsenweit auf Platz eins. Aber das grundlegende Ungleichgewicht bleibt bestehen.

„Die fehlende generelle Begeisterung bei jungen Frauen hängt auch damit zusammen, wie Berufe dargestellt werden, medial und im Privaten“, sagt Jack Pop, selbst Vater. „Da hängt immer ein Newton oder Einstein, aber warum nicht auch eine Katie Bouman, deren Algorithmus das erste Foto eines schwarzen Lochs ermöglichte? Oder Donna Strickland, die dritte Frau überhaupt, die einen Physiknobelpreis erhielt und die erste nach 55 Jahren?“

Vorbilder und die richtige Fragestellung

Es brauche Vorbilder, die zeigten, was für Mädchen und Frauen möglich sei in Physik, Informatik und Co. „Denn viele Mädchen schätzen ihre Fähigkeiten viel geringer ein, als sie tatsächlich sind“, sagt er. „Die Gesellschaft redet ihnen ein: Das ist eine Jungendomäne.“

Für Heike von der Bruck gibt es auch ganz einfache praktische Ansätze: „Es geht allein schon um die richtige Aufgabenstellung.“ Wenn wie zum Beispiel am Roberta-Zentrum an der HTWK in Leipzig – einer bundesweiten Initiative zum Lernen mit Robotern mit Kursen, Workshops und Projekttagen – die Ansage lautet: Bringt einen Roboter zum Fußballspielen. Dann verliert man bereits einen Teil der Gruppe. Eine Lösung: Als zweite Aufgabenmöglichkeit den Roboter zum Tanzen zu bringen.

Interesse an Robotik wecken: Heike von der Bruck (2. von rechts) bei der Eröffnung des RobertaRegioZentrums Leipzig in der HTWK in Leipzig (mit Ex-HTWK-Rektorin Gesine Grande, Prof. Jens Wagner und Beate Jost – von links). Quelle: André Kempner

Für eine solche gendersensible Herangehensweise gibt es viele Beispiele. Die Forscher-App der Hochschule Anhalt „intoMINT“ stellt als ein wählbares Projektset das Thema Kosmetik zur Verfügung, dort lässt sich etwa Lippenstift oder Deo selbst herstellen. „Man muss immer wieder austesten, was Begeisterung schafft“, sagt Jack Pop.

Komplexes Wissen: Aufgabe der Lehrer und Lehrerinnen

Nur überfordern sollten Eltern nicht. Das Ziel sei nicht, den eigenen Kindern andauernd komplexe Wissensinhalte zu vermitteln. „Das ist die Aufgabe der Lehrer und Lehrerinnen“, ist Pop überzeugt. Stattdessen können Eltern Angebote machen und die bei Kindern ganz natürlich vorhandene Experimentierfreude und Neugierde füttern. Das Zeitfenster dafür sei nicht groß: Befragungen zeigten, dass mit 14, 15 Jahren diese Neugier rapide nachlässt.

Gemeinsam experimentieren: Kinder im Mitmach-Museum Inspirata auf der Alten Messe. Quelle: Inspirata

Darum – los geht’s! „Es gibt zum Beispiel im Internet unzählige kleine Experimente, die man mit seinen Kindern machen kann“, erklärt Jack Pop. Dort wird anschaulich erklärt, wie man etwa Trockeneis mit dem Wassersprudler erzeugt, in Rapsöl handelsübliche Gläser aus Borsilikat unsichtbar werden lässt oder mit Backpulver und Essig einen Luftballon aufpustet.

Viele Mitmach- und Informationsangebote in Leipzig

Wer lieber die Profis ranlässt, auch für den gebe es in Leipzig unzählige Angebote, betonen Heike von der Bruck und Claudia Schröder: Ob Inspirata, das mathematisch-naturwissenschaftliche Mitmach-Museum, Naturkundemuseum oder das Kindermuseum Unikatum, dazu Projektveranstalter wie die Technik-Erlebniswelt GaraGe in Plagwitz oder spannende Info-Veranstaltungen wie die Kinderuni und die Lange Nacht der Wissenschaften.

Die Auswahl ist so groß, das die Stadt Leipzig sogar einen eigenen Katalog für MINT- und Umweltbildungsangebote zusammengestellt hat. Ein großes Spielfeld also für kleine und große Forscherinnen und Forscher.

Von Thomas Bothe