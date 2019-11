Leipzig – Elf Tipps für Thermen und Wellness

Leipzig

Draußen regnet und stürmt es. Es ist kalt und ungemütlich. Jetzt wird es mal wieder Zeit die Akkus aufzuladen und sich etwas zu auszuruhen. Die LVZ-Redaktion hat Vorschläge gesammelt, wo Sie sich in Leipzig und Umgebung einen Kurzurlaub vom grauen Regenwetter gönnen können.

Sachsen-Therme in Paunsdorf

Badespaß und Entspannung: In der Sachsen-Therme in Paunsdorf ist genug Platz für alle Bedürfnisse. Ruhesuchende können im Wellness- und Saunabereich verweilen. Für Kinder und Jugendliche gibt es Wasserrutschen zum Spielen und Toben. Wer etwas für die Fitness tun will, kann das in verschiedenen Kursen im hauseigenen Fitnessstudio.

Adresse: Schongauer Straße 19

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 23 Uhr

Maya Mare in Halle

Das Maya Mare in Halle bietet ebenfalls eine Erlebniswelt, in der alle Gemüter Platz finden. Neben der Badewelt, die an die Welt der Mayas und Inkas angelehnt ist, gibt es ein eigenes Saunadorf mit Wellnessoase. Ebenfalls zu finden: der Viva Mare Gesundheitsclub für Sportler.

Adresse: Am Wasserwerk 1

Öffnungszeiten:täglich von 10 bis 22 Uhr

Grünauer Welle

Eine Alternative für den schmaleren Geldbeutel bietet das Freizeitbad Grünauer Welle. Neben einem Schwimmbecken und Freizeitbereich gibt es hier auch mehrere Saunen zum Entspannen

Adresse: Stuttgarter Allee 7

Öffnungszeiten: täglich wechselnd

Riff in Bad Lausick

Wer im Kur- und Freizeitbad in Bad Lausick gerne die Seele baumeln lassen will, lässt sich einfach im Strömungskanal treiben. Oder Sie lassen sich im Solebecken berieseln. Für Kinder gibt es Rutschen und Sprungtürme.

Adresse:Am Riff 3

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 22 Uhr, an Wochenend- und Feiertagen von 9 bis 22 Uhr

Badespaß für die ganze Familie: im Riff in Bad Lausick Quelle: Jens Barkschat

Heide-Spa in Bad Düben

Rühigere Töne schlägt das Heide-Spa in Bad Düben an. Hier können die Gäste in der Sauna- und Badelandschaft die Seele baumeln lassen. Im Therapiezentrum können die Kurgänger bei einem Moorbad oder anderen Gesundheitsangeboten etwas für ihre Gesundheit tun.

Adresse: Bitterfelder Straße 42

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr

Cardea Spa im Hotel Fürstenhof

Das Cardea Spa im Hotel Fürstenhof liegt direkt im Stadtzentrum, quasi um die Ecke. In dem luxuriösen Day Spa geht es ganz um Erholung. Neben Sauna und Dampfbad liegt der Fokus auf Massage- und Kosmetikbehandlungen.

Adresse: Tröndlinring 8

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 22 Uhr (nach Terminvereinbarung)

Wellness Oase in Connewitz

Auch im Süden Leipzigs können Besucher der Wellness Oase sich verwöhnen lassen. Von Gesichtspflege über Maniküre bis hin zur Massage ist alles möglich. Ebenfalls möglich: mehrstündige „Verwöhnpakete“.

Adresse: Kochstraße 138

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerst von 9 bis 21 Uhr, Freitag 10 bis 17 Uhr, jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 17 Uhr

Finnlandsauna in Thekla

So richtig ins Schwitzen kommen die Besucher der Finnlandsauna am Bagger in Thekla. Dabei können sich die Besucher in verschiedenen Wärmestufen grillen lassen. Vom römischen Dampfbad (50 Grad Celsius) bis zur finnischen Blocksauna (100 Grad Celsius) ist alles dabei.

Adresse: Kiebitzstraße 20

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 22 Uhr

Schwitzen mit Ausblick: die Sauna im See am Cossi Quelle: Andre Kempner

Sauna im See am Cospudener See

Einen tollen Panoramablick über den Cospudener See hat die Sauna im See in Markkleeberg. Nach dem Schwitzen geht es zur Abkühlung in das besondere Tauchbecken direkt im Cossi. Jeden Mittwochvormittag ist außerdem Frauensauna.

Addresse: Hafenstraße 19

Öffnungszeiten:Montag von 11 bis 23 Uhr, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 23 Uhr, an Feiertagen gelten jeweils gesonderte Öffnungszeiten

Meri Sauna am Kulkwitzer See

Im opulenten Garten der Meri Sauna am Kulkwitzer See in Markranstädt stehen gleich sechs unterschiedliche Saunen – von der Kräuter-Sauna bis zur klassischen Finnlandsauna. Erfrischung von der Hitze verschafft ein extra angelegter Schwimmteich. Ein weiteres Angebot: Schockfrost in der Kältekammer bei -85 Grad Celsius.

Adresse: Karlstraße 91 (Kranichweg)

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 14 bis 23 Uhr, Freitag von 11 bis 23 Uhr, an Wochenend- und Feiertagen von 10 bis 23 Uhr

Schwimmhallen

Wer einfach etwas für die Fitness tun möchte, kann in den zahlreichen Hallenbädern seine Bahnen ziehen. Eine Auflistung der städtischen Schwimmhallen mitsamt den Öffnungszeiten finden Sie unter diesem Link.

Von hem