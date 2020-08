Schleichverkehr in Leipziger Thomasiusstraße: Bringt Sperrung ein wenig Ruhe?

Leipzig

Die Anwohner der Thomasiusstraße werden auch zwei Wochen nach der Sperrung des Ranstädter Steinweges ihres Daseins nicht froh. Die enge Quartiersstraße im Zentrum-Nord scheint für ortskundige wie für ortsunkundige Autofahrer auch weiterhin die Schleichpiste Nummer eins zu sein, wenn es darum geht, die Baustellen im Ranstädter Steinweg (stadteinwärts) und am Goerdelerring möglichst schnell zu umfahren (die LVZ berichtete). Die offizielle Umleitung ab Marschnerstraße ist ihnen fremd. So herrscht vor den Haustüren in der Thomasiusstraße ganztägig und halbnächtlich Rushhour.

Jetzt hat „Thomasius“-Anrainer Theo Baumgarten einige Vorschläge unterbreitet, wie dem Dilemma begegnet werden könnte. Seinen Drei-Punkte-Plan leitete die LVZ an das Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) weiter. Dessen Antworten fallen wie folgt aus.

Anwohner macht drei Vorschläge – die Stadt reagiert

Leser Baumgarten schlug vor, alle Hinweistafeln in der Jahnallee mit dem Zusatz zu versehen: „ Jahnallee gesperrt – für Anlieger und Lieferverkehr frei“. Das VTA lehnt ab. Dieser Zusatz sei tabu, „da die Jahnallee nicht gesperrt ist. Sie ist für alle Verkehrsarten entsprechend ihrer Widmung nutzbar. Eine Selektierung der Verkehrsarten oder Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel der Privilegierung zur Vermeidung von Schleichverkehr ist mangels Rechtsgrundlagen ausgeschlossen.“

Dieses Umleitungsschild wünschen sich Anwohner nicht erst kurz vor der Einmündung Thomasiusstraße, sondern bereits am Waldplatz. Quelle: André Kempner

Leser Baumgarten würde in der Jahnallee – gleich hinterm Waldplatz – am liebsten eine Spur sperren und die verbleibende Fahrbahn ausschließlich dem Anlieger- und Lieferverkehr widmen. Hier erzielt der Anwohner einen Teilsieg, denn das Amt teilt mit: Die Sperrkommission aus Vertretern der Stadt, den Verkehrsbetrieben und der Polizeidirektion stimme der „Einziehung einer Fahrspur in der Jahnallee“ zu. Die Umsetzung erfolge „kurzfristig“. Innerhalb der eingezogenen Spur werde eine weitere Tafel mit dem Hinweis auf die Sperrung des Ranstädter Steinweges aufgestellt. „Die Freigabe der verbleibenden Spur ausschließlich für den Anlieger- und Lieferverkehr ist aus oben genannten Gründen aber nicht möglich“, heißt es.

Leser Baumgarten möchte gern mithilfe gelber Markierungen die Autofahrer in der Jahnallee schon weit vor der Marschnerstraße auf die offiziellen Umleitungsroute schicken. Das Amt sagt dazu nein. Es könne nicht ausgeschlossen werden, „dass es bei einer solchen temporären Markierung im Bereich einer Ampel zu Irritationen beziehungsweise zu Verwechslungen mit den vorhandenen Markierungen kommt“. Zudem werde der Umleitungsverkehr vor dem Knoten Marschnerstraße bewusst gesplittet. Denn neben der Umleitung für die B 87 via Marschnerstraße existiere eine Ausweichroute über die Straße Am Sportforum, Leutzscher Allee, Waldstraße, Poetenweg, Kickerlingsberg, Nordplatz, Roscherstraße und Berliner Straße.

Immerhin: Eine Antwort dürfte den Anwohnern der Thomasiusstraße Hoffnung ein wenig machen ...

Von Dominic Welters