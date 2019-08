Leipzig

Die Schleuse Connewitz hat am Donnerstag ihren Betrieb wieder aufgenommen. Wie das Amt für Stadtgrün und Gewässer auf LVZ-Anfrage mitteilte, haben die jüngsten Regenfälle in Leipzig diese Entscheidung ermöglicht. „Natürlich können wir nicht in die Zukunft schauen und deshalb auch nicht sagen, ob die Schleuse demnächst noch mal Pause machen muss“, erläuterte Angela Zabojnik, Abteilungsleiterin für Wasserwirtschaft und Flächenmanagement. Dies könne aber jederzeit auf der Internetseite www.gewaesserverbund.de überprüft werden. „Dort teilen wir stundengenau mit, ob die Schleuse nutzbar ist oder wegen Niedrigwassers außer Betrieb.“

Schlauchwehr muss immer bedeckt bleiben

Wie berichtet, war die Einrichtung in Connewitz am Montag stillgelegt worden, um den niedrigen Pegel in der Pleiße nicht noch weiter absinken zu lassen. Das sogenannte Schlauchwehr in der Nähe der Schleuse müsse stets mit Wasser bedeckt bleiben, weil es nicht UV-beständig ist. Auch brauche der Fisch-Kanu-Pass neben der Schleuse immer einen ausreichenden Wasserstand, um die Fische in dem Fluss zu schützen, erklärte Zabojnik. Paddler könnten die Schleuse aber auch dann passieren, wenn sie nicht in Betrieb ist. „Entweder über den Fisch-Kanu-Pass flussabwärts oder indem sie flussaufwärts ihr Kanu ein Stück umtragen“, sagte sie.

Von Jens Rometsch