Der Störmthaler und Markkleeberger See sind bis Ende Mai vom Landkreis Leipzig gesperrt worden. Der Grund: Kritische Deformationen in der Bergbaufolgelandschaft könnten gravierende Folgen für das Schleusenbauwerk des Störmthaler Kanals als einzige Barriere zwischen den Seen haben. Enorme Wassermassen würden das Umland überfluten, wenn diese durchbrochen würde. Wie realistisch die Gefahr einer Flutwelle für Markkleeberg tatsächlich ist, ordnete Landrat Henry Graichen (CDU) am Freitag gleich zu Beginn der Pressekonferenz über die Situation am Störmthaler Kanal ein, der den Störmthaler mit dem Markkleeberger See verbindet. Die in der veröffentlichten Allgemeinverfügung des Landratsamtes beschriebene Gefahr für Leib und Leben und möglichen Schäden in Millionenhöhe sei der schlimmste aller Fälle – „der Katastrophenfall“. Damit der nicht eintritt, handele man vorausschauend – zunächst wurden die Seen gesperrt. Der Grund: Kritische Deformationen in der Bergbaufolgelandschaft könnten sich auf die Schleuse als einzige Barriere zwischen den Seen auswirken. Enorme Wassermassen würden das Umland überfluten – im schlimmsten aller Fälle.

Wassermassen aus Störmthaler See könnten Umland fluten

Bernd Sablotny von der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) erklärte die aktuelle Situation noch präziser. Der 850 Meter lange Kanal verbindet die ehemaligen Tagebaugruben miteinander. Beide Seen haben eine unterschiedliche Wasserspiegelhöhe, die durch die Schleuse in der Nähe des Kanuparks ausgeglichen werden muss. Diese Schleuse ist die einzige Barriere zwischen den beiden Seen.

Die Kanuparkschleuse zwischen Markkleeberger See und Störmthaler See ist wegen gesperrt. Die dahinter befindliche Böschung hat sich bereits abgesenkt. Quelle: Andre Kempner

Im Bereich dieser Schleuse habe die LMBV seit 2019 Risse und eine Absenkung der Böschung bemerkt, so Sablotny. Bei einer Untersuchung Mitte März seien weitere Deformationen im Böschungsbereich festgestellt worden. Es sei daher möglich, dass sich rund um die Böschung Hohlräume bilden und im schlimmsten Falle die Wassermassen die Schleuse umspülen könnten. Dann würde das Wasser ungehindert vom Störmthaler in den Markkleeberger See fließen und ufernahe Teile von Markkleeberg überschwemmen.

„Es ist ein Szenario mit hohem Gefahrenpotenzial“, sagte Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) und betonte gleichzeitig: „Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist jedoch äußerst gering.“ Dennoch wolle man auf alles vorbereitet sein. Es gelte ein Nutzungsverbot für beide Seen. Tauchen, Schwimmen, Segeln und Bootstouren sind vorerst bis 31. Mai untersagt. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr hat die Stadt Markkleeberg einen Maßnahmenplan entwickelt. Außerdem werde es eine Bürgerinformation geben, so Schütze. „Für den Fall, dass es zu Überschwemmungen kommt, haben wir ein Signal durch Warnsirenen eingerichtet.“

Kein weiterer Gefahrenbereich im Neuseenland

Ab kommenden Montag beginnt die LMBV mit der Sicherung des Kanals. Dazu werden vor und hinter der Schleuse Spundwandriegel in den Kanal eingelassen. Anschließend will die LMBV den Böschungsbereich auf Schäden und Hohlräume untersuchen. Sobald die bauliche Sicherung steht, könne die Allgemeinverfügung wieder aufgehoben werden, so Graichen. „Wenn es gut läuft, ist das auch schon Mitte Mai möglich“, sagte LMBV-Geschäftsführer Sablotny.

Für Fußgänger und Radfahrer, die sich im Uferbereich bewegen, besteht keine Gefahr. Sie können weiterhin die Wege rund um beide Seen nutzen. Auch der Kanupark ist von der Sperrung ausgenommen. Auf und im Wasser hingegen kontrollieren Polizei und Ordnungsamt die Regeln. Wer sich nicht an sie hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Entwarnung gibt es seitens der LMBV auch für alle anderen Uferbereiche im Neuseenland. Das gelte im übrigen auch für den noch im Bau befindlichen Harthkanal zwischen Zwenkauer und Cospudener See. LMBV-Geschäftsführer Sablotny: „Es gibt derzeit keine anderen Gebiete, in denen eine ähnliche Gefahr bestünde.“

