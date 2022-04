Schleußiger „Todeskurve“ wird entschärft – mehr Sicherheit für Radfahrer

Leipzig

Viele Radfahrer wundern sich bereits seit Tagen über rätselhafte Bauarbeiten, die in der Könneritzstraße im Bereich zwischen der Holbeinstraße und der Anton-Bruckner-Allee ablaufen. Dabei ist das Rathaus dort gerade dabei, für sie bessere Bedingungen zu schaffen: Der von einigen Radlern wegen seiner Gefährlichkeit schon „Todeskurve“ genannter Bereich wird deutlich entschärft.

Gleise kreuzen und Autofahrern ausweichen

Der Abschnitt hat den Namen erhalten, weil Radfahrer dort zu abenteuerlichen Manövern gezwungen sind. Denn die LVB-Haltestelle Holbeinstraße ist zwar behindertengerecht ausgebaut worden, aber stadtauswärts führt der Radweg nicht über das erhöhte Plateau des Bahnsteiges, Radler müssen stattdessen die Gleise kreuzen und auf der Straße fahren – wo es zudem häufig zu brenzligen Situationen mit nachfolgenden Autofahrern kommt.

Der Frust über diese Gefahrenstelle ist bereits seit Jahren groß. Denn selbst beim Umbau der Könneritzstraße im Jahr 2016 wurde dieser Missstand nicht beseitigt. Der Grund: Die LVB-Haltestelle war schon vor dem Ausbau der Geschäftsstraße mit Fördermitteln umgebaut worden. Sie blieb deshalb beim Gesamtkonzept der Straßensanierung unbeachtet, das Radfahrern ansonsten mehr Platz und eine eigene Spur einräumte.

Hier entsteht eine neue Rampe, über die Radfahrer künftig auf die stadtauswärtige Haltestelle Holbeinstraße gelangen können. Quelle: Wolfgang Sens

Während Radler seitdem an der Stieglitz- und Oeserstraße über angehobene Haltestellenbereiche fahren konnten, war dies bislang an der Holbeinstraße nicht möglich. Denn für den Ausbau hatten die Verkehrsbetriebe im Jahr 2005 Fördermittel erhalten, deren Bindungsfrist erst 2030 abläuft. Bei baulichen Veränderungen drohte deshalb für den Zuschuss eine Rückzahlungsforderung – jetzt hat das Rathaus offenbar ein Einvernehmen mit den Fördermittelgebern hergestellt. Für den Umbau gibt es sogar einen Stadtratsbeschluss, der von der grünen Ratsfraktion initiiert wurde.

Auch ein separater Radstreifen entsteht

In Schleußig ist deshalb jetzt der Umbau der stadtauswärtigen Haltestelle Holbeinstraße angelaufen. Sie wird so gestaltet, dass der Radverkehr über das Haltestellenkap fahren kann. Radfahrerinnen und Radfahrer müssen also künftig nicht mehr vor und nach der Haltestelle in den Gleiszwischenraum beziehungsweise aus ihm heraus wechseln.

Um die Verkehrssicherheit vor Ort weiter zu erhöhen, entsteht zeitgleich ein separater Radfahrstreifen bis zur Einmündung Könneritzstraße/Anton-Bruckner-Allee. Unmittelbar neben der Haltestelle werden zudem vier Fahrradbügel installiert. Ein im Baubereich vorhandener Baum musste gerodet werden, dafür wird in der Brockhausstraße und der Holbeinstraße je ein Ersatz gepflanzt.

Die „Todeskurve“ aus der Vogelperspektive. Quelle: Wolfgang Sens

Da im Zuge der laufenden Baumaßnahme in der Käthe-Kollwitz-Straße die Könneritzstraße nur stadtauswärts für den Auto-Verkehr befahrbar ist, kann eine Fahrspur zum Umbau der Haltestelle genutzt werden. Während der Bauzeit wird der Verkehr stadteinwärts am Haltepunkt vorbeigeführt. Fußgängerinnen und Fußgänger können jederzeit die Baustelle passieren, auch der LVB-Schienenersatzverkehr bedient den Halt „Holbeinstraße“.

Von Andreas Tappert