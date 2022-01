Schließtage in Kitas: Leipziger CDU will einheitliche Regeln

Leipzig

Für Eltern oft ein unlösbares Problem: Die Kindertagesstätte macht für ein paar Tage zu. Wer keine Oma und keinen Opa in der Nähe hat, die schnell einspringen und sich um die Sprösslinge kümmern, der braucht seinen Urlaub schnell auf. Das will die Leipziger CDU nun zum Thema im Stadtrat machen.

„Schließzeiten variieren extrem stark“

„Die Schließzeiten der Kitas in Leipzig variieren extrem stark. Da gibt es auch erhebliche Unterschiede zwischen Kitas in freier und Kitas in städtischer Trägerschaft“, konstatiert CDU-Stadtrat Falk Dossin. Die Ausgangslage: Jede Tagesstätte kann ihre Schließtage eigenständig festlegen. So gibt es beispielsweise Anbieter, die nur von Weihnachten bis über den Jahreswechsel hinweg schließen. Bei der Mehrheit der Kitas kommen zusätzlich noch zwei pädagogische Tage hinzu, die für die Weiterbildung und Qualifikation von Erzieherinnen und Erziehern sicherlich auch benötigt werden. Es gibt allerdings auch Einrichtungen, die wesentlich mehr Schließzeiten vorgeben – die von Vornherein mit mehr als 14 oder mehr als 20 Werktagen Schließzeit im Jahr planen. Laut CDU betrifft dies vorrangig städtische Einrichtungen. „Das kann vor allem für Alleinerziehende und für Familien, die nur den in Deutschland vorgesehenen Mindesturlaub haben, sehr schwierig werden“, betont Christdemokrat Dossin. In diesem Fall bestimmen die kommunalen Kitas, wann diese Bevölkerungsgruppe Ferien machen darf. Viele werden so zu einer Reise in den Schulferien, in denen die meisten Quartiere teurer sind, gezwungen. „Die Kita ist aber ein Dienstleister für Eltern und Kinder, die einen Bildungsanspruch haben.“

Grüne sehen kein Problem

Alternativ sei es zwar möglich, dass die Kinder während der Schließzeiten in die Notbetreuung gehen, die dann oft von 8 bis 16 Uhr angeboten wird. Dies widerspreche aber oft den Betreuungsverträgen mit den Familien, in denen es meist um neun Stunden pro Tag geht. Um diese „Ausuferung“ zu stoppen und für alle anzugleichen, will die CDU-Stadtratsfraktion nun eine maximale Schließzeit der städtischen Kindergärten vorgeben. „Dafür muss es Grundregeln geben; etwa die, die Schließung auf maximal zehn Wochentage im Jahr zu beschränken“, fordert Dossin. Das könne der Rat allerdings nur für städtische Einrichtungen regeln. Bei Nicht-Betreuung der Kinder wegen Schließung der Einrichtung über fünf Tage im Monat sollten zudem die anteiligen Kita-Kosten erstattet werden, findet der Abgeordnete.

Die Grünen verstehen die Aufregung bei der CDU nicht: „Schließzeiten von Kitas sind für die Familien natürlich grundsätzlich eine Einschränkung der Kinderbetreuung“, sagt Michael Schmidt (Grüne), der dem Jugendhilfeausschuss vorsteht. Er verweist darauf, dass fast alle Kitas in den Sommerferien aufgrund der allgemeinen Urlaubszeit vieler Familien nur auf „Teillast“ fahren. Denn auch das pädagogische Personal hat zumeist Kinder – ist also selbst auf die Ferienzeit angewiesen. „Bei kleinen Einrichtungen freier Träger, die nur über eine oder wenige Kitas verfügen, kann das schnell zu personellen Problemen führen, weshalb planbare Schließzeiten sinnvoll sein können.“

Von Mathias Orbeck