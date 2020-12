Leipzig

Es sollte eine Art kleine Versöhnung sein. Eine Alternative zu den geplatzten Weihnachtsmarkt-Schlendereien und dem fehlenden Budenzauber. Glühwein to go war in den vergangenen Tagen für viele Gastronomen und Händler die improvisierte Antwort auf eine Vorweihnachtszeit auf Sparflamme. Und für viele Leipziger ein zaghafter Lichtblick in Sachen Weihnachtsstimmung.

Doch jetzt ist auch damit Schluss. Am Dienstagnachmittag kippte die Stadt den Verkauf des beliebten Heißgetränks in ganz Leipzig vom 3. bis einschließlich 28. Dezember. Sonstige alkoholische Getränke dürfen ebenfalls ab Donnerstag von 22 Uhr bis 6 Uhr nicht mehr über den Verkaufstresen wandern.

Liebevolles Konzept für eine Woche

Simone Ratai und ihre Kollegen hatten alles schon vorbereitet. Die kleinen Glasflaschen standen in den Regalen, die in mühevoller Handarbeit gebastelten Verschlusssiegel waren fertig. In Ted's Späti in der Sebastian-Bach-Straße erhoffte man sich von dem Außer-Haus-Verkauf von Glühwein ein kleines Umsatzhoch, gerade nach der Flaute der letzten Wochen wäre das wichtig gewesen.

„Seit einer guten Woche füllen wir für unsere Kunden Glühwein in Flaschen ab. Die nehmen sie mit und bringen sie zum Wiederbefüllen zurück. Das Ganze ist super angelaufen. Die Leute haben sich darüber echt gefreut.Zumindest ein wenig Weihnachtsstimmung im Viertel“, sagt Simone Ratai.

Simone Ratai von Ted's Späti in der Sebastian-Bach-Straße. Quelle: Dirk Knofe

Dass zu allem Überfluss auch noch gut die Hälfte ihrer Ware ab 22 Uhr nicht mehr verkauft werden darf, sei die Krönung. Der Laden, so Ratai, habe sowieso nur noch bis 23 Uhr geöffnet, eigentlich sperren sie die Türen bis ein Uhr auf. „Wir hatten uns gerade mit allem arrangiert. Jetzt geht es wieder von vorne los.“

Auch Celina Kutylo hat das Alkoholverbot kalt erwischt. Sie hat vor ihrem Café Wagner einen kleinen Weihnachtsbaum stehen und lädt auf ihrer Verkaufstafel zu leckerem Glühwein auf die Hand ein. „Es ist einfach schade für die Weihnachtsstimmung“, kommentiert sie die neue Beschlusslage. „Wir Menschen brauchen doch Gesellschaft, das haben wir in uns.“ Sie selbst lasse sich von den Umständen aber nicht beirren. Gerade in der letzten Zeit habe sie eines gelernt: Maske auf und durch. Wenn es eben kein Alkohol mehr sein darf, schwenkt sie auf alkoholfreie Drinks und Säfte um. „Dann probieren wir die gesunde Schiene.“

Celina Kutylo vom Café Wagner. Quelle: Dirk Knofe

Olga Surmatz, Mitarbeiterin bei San Remo in der Innenstadt, nimmt die Nachricht weniger gelassen auf. Sie ist traurig. „Die Leute werden doch nur noch verbitterter. Sie haben doch eh schon nichts von der Weihnachtszeit und jetzt verbietet man ihnen auch noch, einen Glühwein auf die Hand zu nehmen. Man muss es nicht übertreiben und sich betrinken, klar. Aber dieses Verbot bringt nichts.“ Sie glaubt, dass die Leipziger das nicht hinnehmen werden und einfach andere Wege finden werden, um gemeinsam zu trinken.

„Dass gleich gar nichts mehr geht, überrascht mich“

In der kleinen, aber feinen Imbisshütte am Waldplatz, gegenüber der Arena, schaut Natalie ungläubig in Richtung der vielen Glühweinkartons, die ihr Chef jüngst für den Außer-Haus-Verkauf besorgt hat. „Ich kann das gar nicht richtig glauben. Ich habe gerade erst mit meinem Kollegen darüber gesprochen und gesagt, dass wir keine Tische draußen aufstellen dürfen. Dass gleich gar nichts mehr geht, überrascht mich.“

Über den Tag seien regelmäßig einige Bauarbeiter und Angestellte aus der Nachbarschaft auf einen Glühwein in der Pause vorbeigekommen. „Damit ist es wohl vorbei.“ Natalie arbeitet eigentlich als Barkeeperin in einer Bar auf der Waldstraße, zu der auch der Imbiss gehört. Jetzt ist sie Grillmeisterin und verkauft Bratwurst im Brötchen.„So schnell kann es gehen“, sagt sie lachend und gibt sich optimistisch: „Ob Glühwein oder nicht: Wir bleiben geöffnet, solange Essen auf die Hand erlaubt ist.“

Patrick Schörgling von der Star-Tankstelle in der Brünner Straße. Quelle: Dirk Knofe

Mit Glühwein hat Patrick Schörgling zwar nichts am Hut, aber das Verkaufsverbot von Alkohol trifft die 24-Stunden-Tankstelle „Star“, in der er arbeitet, hart. „Gerade an den Wochenenden machen wir mit Bier und allem anderen ein gutes Geschäft. Wir sind eben die, die immer erreichbar sind.“ Wenn er daran denkt, das neue Verbot den ersten ahnungslosen Kunden kommunizieren zu müssen, kann er nur mit den Augen rollen. „Das wird lustig.“

Von Lisa Schliep