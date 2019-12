Weihnachtsgurken und Holzanhänger: Das sind die Schmuck-Trends auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt

Leipzig

Früher war mehr Lametta: das wusste seinerzeit schon Loriot – und Gerald Kraft weiß es auch. Seit 30 Jahren arbeitet der 58-Jährige mit der dicken Wollmütze auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt und verkauft Christbaumschmuck. Spaß an seiner Arbeit hat er immer noch - nur der Geschmack seiner Kunden hat sich über die Jahre geändert.

„Neu dazu gekommen sind Trendfarben wie braun oder schwarz. Danach hat früher niemand gefragt“, so Kraft. Was das Lametta angehe, so sei die deutsche Produktion schon 2015 eingestellt worden. Die Herstellung habe sich ob der abstürzenden Nachfrage schlicht nicht mehr gelohnt: „Der Mehrheit zu altmodisch“, vermutet Kraft. Dafür sei das Kaufinteresse der Lametta-Fans an den Restbeständen der Glitzerfäden jetzt um so größer. In Krafts Auslage liegen die verbleibenden Päckchen neben traditionellen Kugeln, bemalten Vögeln, Schneemännern und – Essiggurken.

Die Geschichte der Weihnachtsgurke

„Ja, die Gurken – die waren vor ein paar Jahren noch eine Randerscheinung und werden jetzt immer beliebter“, sagt Kraft und zeigt auf ein mit Goldsteinchen besetztes Exemplar auf dem Verkaufstresen. Die Geschichte des skurrilen Baumanhängers gehe auf einen amerikanischen Brauch zurück: Demnach werde die Gurke im Weihnachtsbaum versteckt, wo sie – natürlich nur im grünen Original – zwischen den Tannenzweigen schwer zu sehen sei. Auf den glücklichen Finder warte dann ein Extrageschenk.

Zur Galerie Ob schreiend bunt oder traditionell – Ein reich geschmückter Christbaum gehört einfach zu Weihnachten dazu. Die diesjährigen Deko-Lieblinge der Sachsen in der Bildergalerie:

Ein paar Stände weiter, bei Käthe-Wohlfahrt, wird die Erzählung zur Legende. Laut Verkäufer Thomas Schädlich, sei die Sitte nämlich ursprünglich in Deutschland entstanden und nach dem Krieg nur in die USA übergeschwappt. „Wahrscheinlich hatten die Leute damals so wenig Geld, dass sie sich nur ein Geschenk leisten konnten. Und das bekam dann der Finder der Gurke“, so Schädlich. Auch ansonsten käme besonders knallbunter und ausgefallener Schmuck gut an, der am bestenfalls noch glitzere. „Modetiere dieses Jahr sind Eulen und Einhörner“, sind sich die Mitarbeiter einig.

Nachhaltigkeit am Weihnachtsbaum

Aber auch den entgegengesetzten Trend gibt es. Vivian Wenig arbeitet im zweiten Jahr auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt und verkauft neben den klassischen Käthe-Wohlfahrt-Holzfiguren auch traditionellen Schmuck aus dem Erzgebirge. „Der Nachhaltigkeitsgedanke ist bei den Kunden viel stärker als im letzten Jahr“, sagt sie. Besonders junge Eltern würden darauf achten, Deko ohne Plastik und Glasanteil zu kaufen – die nur dezent lackierten Figuren aus dem Erzgebirge seien deshalb zum Teil schon fast ausverkauft. „Je naturbelassener, desto besser“, so Wenig.

Daneben gäbe es aber auch Liebhaber, die extra aus anderen sächsischen und mitteldeutschen Städten anreisten, um die Neuheiten unter den handbemalten Anhängern auszusuchen. „Wenn hier die erwachsenden Leute mit glänzenden Augen stehen und sich einfach nicht entscheiden können – das ist für mich das Schönste“, erzählt Wenig.

Viele Leipziger mögen es traditionell

Nachhaltigkeit am Baum? Das erinnert an Zeiten, in denen noch Orangenscheiben und Selbstgebackenes an den Zweigen baumelten. „Mir hat zumindest noch niemand erzählt, sich die Apfelringe an den Christbaum hängen zu wollen“, sagt Jasna Bäcker, die in der Grimmaischen Straße getrocknetes Obst verkauft. Eher würden ihre Kunden die Früchte verbacken oder in Alkohol einlegen.

Dass der Weihnachtsbaum in diesem Jahr bei vielen sächsischen Familien trotzdem eher traditionell geschmückt wird, schätzt Verkäuferin Anja Lange in der Petersstraße. „Wir verkaufen viele Kugeln, die so richtig aussehen wie früher – also gold, silber und dunkelrot“, erzählt sie. Dem stimmt auch Gerald Kraft zu: „Es gibt die Modeerscheinungen“, sagt er. Zu neunzig Prozent verkaufe er aber doch seine unaufgeregten Traditionskugeln. Daneben würde dann auch eine dezente Weihnachtsgurke kaum auffallen.

Von Hanna Gerwig