In der Nacht zum Freitag sieht Leipzig weiß

Leipzig

Bisher hat sich der Winter in Leipzig noch nicht wirklich gezeigt. Aber zum Ende der Woche könnte die Messestadt einer kurzlebigen Winterwunderlandschaft erfreuen. Schon am Mittwochmorgen tanzten die Schneeflocken durch die Leipziger Luft. Liegen blieb der Schnee aber nicht, auch weil er vom darauffolgenden Regen davongespült wurde. „Das Wetter ist insgesamt eigentlich zu mild für den Winter“, sagt Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Neben den durchgehenden Plustemperaturen soll es auch weiterhin wechselhaft und windig bleiben, teilt der Meteorologe mit.

Im Laufe des Mittwochs könne mit weiteren Regen- und Schneeschauern gerechnet werden, so Balders. Aber auch Graupel sei zu erwarten. Tagsüber könne die Temperatur auf bis zu sieben Grad Celsius steigen, nachts werde es dann etwas kühler bei null bis einem Grad. Schneeschauer seien außerdem in der Nacht zu erwarten, prognostiziert der Meteorologe. Doch erneut werde sich keine Schneedecke bilden können. „Zumindest nicht im Raum Leipzig. Vielleicht im Erzgebirgsvorland oder bei Chemnitz. Es bleibt aber nicht viel Schnee liegen“, erklärt der Meteorologe. Dennoch könnte es sein, dass am Donnerstagmorgen Teile der Messestadt angezuckert seien.

Tief bahnt sich in der Nacht zum Freitag an

Für den Donnerstag sieht Balders ähnliche Zustände vor. Bei fünf bis sechs Grad und wechselhaftem Wetter werde es wieder nass, mit möglichen Regen- und Schneeschauern. Auch mäßigen Wind aus südwestlicher und südlicher Richtung sagt der Meteorologe vorher. „Interessant wird es dann wettertechnisch in der Nacht zum Freitag“, so Balders. Denn dann ziehe ein Tief über die Mitte Deutschlands und verbreite Niederschlag bei Temperaturen bis -1 Grad. „Dann schneit es auch in den tieferen Lagen und es könnte sich eine Schneedecke bilden“, erklärt er. In Leipzig und dem Umland werde diese zwar nicht sehr hoch werden – etwa einen bis drei Zentimeter, sagt der Meteorologe vorher. Im Bergland würden es bis etwa zehn Zentimeter werden.

Für den Freitag und das Wochenende gelte erneut die übliche Prognose von wechselhaftem Wetter mit Regenschauern und Wind. „Am Wochenende sollte es milder werden. Dann könnten wir die zehn Grad knacken“, sagt Balders.

Von Elena Boshkovska