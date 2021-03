Leipzig

Der Winter gibt am Mittwoch in Leipzig noch einmal ein kurzes Intermezzo. Am Morgen hat es geschneit. „Am Stadtrand sind die Bäume weiß, in der Innenstadt ist aber kaum etwas zu sehen“, sagte Peter Zedler, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Holzhausen. Einen Zentimeter hat er gemessen.

Tagsüber erwartet Zedler weiteren Niederschlag, der aber bei steigenden Temperaturen in Schneeregen übergeht. Am Donnerstag zeigen sich am Morgen voraussichtlich weitere Flocken, dann war es das aber schon wieder mit dem Winter. „Dafür ist die Jahreszeit schon zu weit fortgeschritten“, so Zedler.

Frühling nächste Woche

Am Wochenende steigen die Temperaturen weiter an und erreichen am Sonntag acht Grad. Zu Wochenbeginn meldet sich dann der Frühling. Die Sonne gewinnt die Oberhand und Leipzig darf sich am Dienstag schon über Werte von 14 Grad freuen.

Das ist kein Vergleich zur Lage vor genau drei Jahren. Am Buchmesse-Wochenende rund um den 17. März versank die Stadt damals im Schneechaos. Der Hauptbahnhof wurde lahm gelegt, Züge hatten bis zu 300 Minuten Verspätung. Auch die Leipziger Verkehrsbetriebe kämpften damals mit dem Wetter und setzen zeitweise ihren Fahrplan außer Kraft.

Von mro