Leipzig

Es war ein Schippen ohne Ende: Der „Katastrophenwinter 1978/79“, bei dem Leipzig nahezu im Schnee erstickt und der Strom ausgefallen war, ist vielen Älteren noch in Erinnerung. Nun ist die Leipziger Tiefebene beileibe kein Schnee-Hotspot. Doch schon öfters in ihrer Geschichte wurde sie von einem „plötzlichen Wintereinbruch“ im Januar überrascht. So gehörte beispielsweise der Winter 1829/30 zu den kältesten des 19. Jahrhunderts in ganz Mitteleuropa. Er zeichnete sich durch eine ungewöhnlich lange Dauer und ergiebige Schneefälle aus. Solche Ereignisse sind in der Ausstellung „Schnee von gestern?“ im Stadtgeschichtlichen Museum thematisiert, die eine Kulturgeschichte des Leipziger Winters anbieten will und die dabei sowohl die schönen als auch die schauerlichen Seiten zeigt. „Keine Jahreszeit polarisiert so sehr wie der Winter“, sagt Museumschef Anselm Hartinger, der die Besucherinnen und Besucher zu einem Besuch zwischen Nostalgie und Klimawandel einlädt.

Eine Postkarte mit einer Ansicht des winterlichen Marktplatzes um 1900. Die Zeichnung stammt von Paul Hey. Zu sehen in der Ausstellung „Schnee von gestern?“ im Stadtgeschichtlichen Museum. Quelle: (c) Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

„Schnee von gestern“ blickt auf Morgen

Ein paar Grad unter Null und schneeüberpuderte Straßen können das Leben erheblich beeinträchtigen und viel Chaos anrichten. „Wir holen den Schnee von gestern ins Heute und blicken auch auf Morgen“, erklärt Kuratorin Maike Günther mit Blick auf den Klimawandel. Es wird die Frage gestellt, ob der Winter gar seinen Zauber verliert, wenn dauerhaft kein Schnee fällt?

Direktor Anselm Hartinger und sein Team laden in die Ausstellung "Schnee von gestern?" ins Stadtgeschichtliche Museum in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

So werden die Gäste gleich am Eingang mit Klimastreifen, den Warming Stripes, der Klimaforscher konfrontiert, die die mittleren Wintertemperaturen in Sachsen von 1881 bis 2020 nachzeichnen. Und ein Mammut samt Polarfuchs geleiten sie eher spielerisch in die Schau.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die erhellt mit Objekten vom Schlitten über Schneeschieber und Kohleschippe sowie Fotos und Mitmach-Angeboten viele Facetten einer Jahreszeit, die den Leuten einerseits viel zumutet, aber andererseits auch eine sinnliche Seite hat. Die Weihnachtszeit in Familie, aber auch einsame und obdachlose Menschen gehören dazu.

Warming Stripes, also Klimastreifen, zeigen die mittleren Wintertemperaturen in Sachsen von 1881 bis 2020. Quelle: André Kempner

Max Klinger ließ den Schnee liegen

Das Dilemma ist vielen bekannt: Fällt Schnee, fährt der öffentliche Personennahverkehr sehr unregelmäßig. Und was macht es für einen Unterschied, ob es sich im Winter 1886/87 um Eisenbahn und Pferdebahn oder heute um Bus und Straßenbahn handelt? Mitten im Ersten Weltkrieg kam es für Leipzig ebenfalls dicke. Ohnehin stark belastet und mangelernährt, mussten die Menschen die langanhaltende strenge Kälte des Winters 1916/17 verkraften. Es fehlte an kalorienreicher Nahrung und Heizmaterial.

Zur Galerie Gab oder gibt es den typischen Leipziger Winter? Dieser Frage geht die Ausstellung „Schnee von gestern?“ im Stadtgeschichtlichen Museum mit Ernsthaftigkeit, aber auch mit Augenzwinkern nach.

Unzählige Wohnungen waren nur spärlich oder gar nicht beheizt. Weitere Kältewinter folgten, die auch in einem sehr lesenswerten Begleitbuch zur Ausstellung beschrieben sind. Dort erfährt der Neugierige auch, dass die Stadt schon 1885 Hausbesitzer durch ein „Straßen-Polizei-Regulativ“ verpflichtete, die Straßen bis zur Fahrbahnmitte vor ihren Grundstücken zu räumen. Bei Nachlässigkeiten drohten Sanktionen – auch Künstler wie Max Klinger wurden gemahnt.

Winterliches Treiben vor der Lutherkirche im Johannapark um 1895. Quelle: (c) Stadtgeschichtliches Museum Leipzig / Hermann Walter

Sehenswert ist in der Ausstellung eine interaktive Karte, die die Wintersportorte wie „die Warze“ in der Stadt zeigt. Aber auch die Skizüge Richtung Oberwiesenthal finden sich wieder. Und ein historischer Film vom Rodeln auf dem Bienitz.

Blick in die Ausstellung "Schnee von gestern?" im Stadtgeschichtliches Museum. Dort ist auch Wintersportbekleidung für Frauen und Ausrüstung für Eishockeyspieler zu sehen. Quelle: André Kempner

Die Schau im Haus Böttchergäßchen 3 ist bis 27. Februar 2022 von Dienstag bis Sonntag jeweils 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt 2,50 Euro. Bis 18 Jahre ist frei.

Von Mathias Orbeck