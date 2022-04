Leipzig

Zwei Jahre lang musste er pandemiebedingt abgesagt werden. Am Mittwoch laden die Vereine Notenspur und Werkbühne wieder zum Schneeblumen-Gedenkweg. Der erinnert an eine schreckliche Aktion vom 13. April 1945. Damals wurden die Frauen des KZ-Buchenwald Außenlagers Markkleeberg im eisigen Regen durch die verdunkelten Straßen der Randbezirke Leipzigs getrieben: 1550 Zwangsarbeiterinnen, darunter 1250 jüdische Ungarinnen und 250 Französinnen. Ein Teil von ihnen überlebte den Deportationsmarsch, den sie in Holzschuhen und ohne ausreichende Kleidung und Nahrung laufen mussten, nicht. Daran wollen die Initiatoren bei einem Pilgermarsch erinnern.

Musik und Texte am Wegesrand

Die Frauen harrten am 13. April 1945 zunächst stundenlang auf dem Appellplatz aus, bis das Signal zum Abmarsch kam. Wie damals wird der Gedenkmarsch in der Abenddämmerung starten und in die Nacht hineinlaufen – auf einem etwa 6,5 km langen Wegabschnitt. Am Wegrand werden an verschiedenen Punkten die Namen aller Frauen verlesen. Es erklingt auch Musik.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Überlebende, Zahava Szasz Stessel – heute 93-jährig wohnt sie in New York – hat ihre Erinnerungen in dem berührenden Buch „Schneeblumen“ zusammengetragen, herausgegeben 2021 vom Notenspur-Verein im Verlag Hentrich & Hentrich. Ihre Gedanken werden den Marsch auch in diesem Jahr begleiten. Beginn ist um 19 Uhr am Gelände des ehemaligen KZ-Buchenwald-Außenlagers Markkleeberg, ASG-Bildungsstätte, Equipagenweg 15. Gegen 21.50 Uhr endet er in Probstheida, Russenstraße 23.

Von M.O.