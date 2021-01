Der erste Schnee des Jahres 2021 hat Leipzigs Stadtreinigung schon in der Nacht auf den Plan gerufen. Aktuell sind 50 Mitarbeiter mit 26 Fahrzeugen im Stadtgebiet im Einsatz. In Schkeuditz ist ein Bus umgekippt. In Leipzig stürmen die ersten Rodler die Hänge.